Bizarní krádež v Kratonohách: Z pole zmizelo téměř čtvrt tuny česneku

Z farmy na Královéhradecku zmizelo přes noc 200 kilogramů česneku
Z farmy na Královéhradecku zmizelo přes noc 200 kilogramů česneku
Česnekové pole farmy HOKI nejdřív zasáhlo krupobití a následně i zloděj
Česnekové pole farmy HOKI nejdřív zasáhlo krupobití a následně i zloděj
Z pole přes noc zmizelo 200 kilo česneku tří různých odrůd
Autor: Kamil Morávek - 
30. června 2026
14:34

Farma HOKI v Kratonohách na Královéhradecku se stala terčem nečekaného přepadení. Z jejich pole v noci ze soboty na neděli zmizelo zhruba 200 kilogramů česneku několika různých odrůd. Způsobená škoda dosahuje desítek tisíc korun. Po česnekovém fantomovi nyní pátrá policie.

Sobota byla pro přírodní farmu HOKI na Královéhradecku vskutku kritickým dnem. Nejprve přišlo krupobití a zničilo část úrody. V noci pak přišli zloději a ještě větší část bezohledně ukradli.

Šlo prý o podstatnou část úrody. „Česnek, za kterým jsou měsíce práce, péče a času. Mrzí nás to, protože za každou vypěstovanou zeleninou je kus našeho úsilí,“ napsala farma v příspěvku na facebooku. Konkrétně šlo o odrůdy Bjetin, Havel a Dukát. „Je to smutné, ale nevzdáváme se a pokračujeme dál,“ uzavřela farma.

Z pole zmizelo zhruba 200 kilogramů pálivého zlata. „Pachatel způsobil škodu ve výši 40 tisíc korun. Policie skutek klasifikuje jako trestný čin krádež a v případě dopadení hrozí pachateli až dva roky vězení,“ sdělila Blesku policejní mluvčí Martina Jandová.

Z farmy na Královéhradecku zmizelo přes noc 200 kilogramů česneku
Z farmy na Královéhradecku zmizelo přes noc 200 kilogramů česneku
Česnekové pole farmy HOKI nejdřív zasáhlo krupobití a následně i zloděj
Česnekové pole farmy HOKI nejdřív zasáhlo krupobití a následně i zloděj
Z pole přes noc zmizelo 200 kilo česneku tří různých odrůd

Témata:
krádežfarmačesnekKrálovéhradecký krajstatekKratonohy
Kamil Morávek
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