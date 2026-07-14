„Neuvěříte, co se do p*dele stalo. To už nejde říci jinak. Naši mi řekli, že nám někdo poničil záhon. Nebojte se, máme důkazní materiál, všechno si ukážeme,“ říká na videu, které baví sociální sítě, dcera majitelky květinářství Monika Rudzki.
Celou na první pohled komickou scénku zachytily kamery. Cyklista nekradl hned. Nejdříve se protahoval u venkovních květináčů a nenápadně zkoušel, jak pevně v nich kořínky drží.
„Pak si zacvičil, nasvačil se, ubalil cigaretu, zapálil si, což mu zabralo 25 minut, než se pustil do lovení zeleně,“ popisuje Monika Rudzki a dodává: „Děcka, já vám říkám, tohle je síla.“ Sice o případu natočila odlehčené video, ale do smíchu jí není.
„Netušila jsem, že kromě květinářky budu dělat i soukromé očko. Musím však říct, že jeho protahovací technika by chtěla ještě dopilovat a hlavně u toho nekrást,“ podotýká.
Záznam pro policii
Ji i její rodinu mužovo chování mrzí. „Do výzdoby dáváme kus srdce, lidé nám ji chválí, je to naše vizitka. Překvapilo nás, že přijel připravený – jedna taška na stromeček, druhá na kořínky. Nechápu, jak si to může dovolit,“ kroutí hlavou paní Monika.
Podle ní ale nejde o legraci a kamerový záznam předá policii. „Je to takový loupežník! Lumpík jeden! Pokud poznáte, kdo to je, dejte nám vědět,“ dodává květinářka.
„Že mu těch pár kytek stojí za takovou ostudu. Kaktus mu narvat… však víte kam, až ho chytí. Oblečený jako ze žurnálu, drahé kolo a na kytku nemá,“ nebrali si servítky lidé na sociálních sítích. Květinářství podle místních patří k oblíbeným a tak jeho majitelce přejí, aby policie cyklozloděje co nejdříve dopadla.