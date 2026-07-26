To na co se všichni v podhůří Beskyd celý rok těšili, je tu. „V ložnici si zase obměním kytičku levandule. Dobře se vedle ní i spí,“ říká studentka Mája (22) ze Soběšovic. „Já si ji dávám jako dekoraci do vázy,“ doplňuje kamarádka Federica (19) z italské Sicílie.
V levandulovém poli, kterému se také říká Žermanické moře, s výhledem na Lysou horu před pár lety nasázeli devět tisícovek sazeniček. „Právě vrcholí sezona lékařské levandule. Krásně nakvétá také lavandin. Vedra v kombinaci s dešti pomohla,“ raduje se pěstitel Jiří Bůžek.
Jak dodává, plantáž se podařilo obdělat jenom díky brigádníkům, sám by to nezvládl. „Musí se pravidelně ručně zbavovat plevele, pokud nechcete používat žádné pesticidy a herbicidy. Levandule nemá ráda ani moc vody, to by jí mohly zahnívat kořeny,“ dodal Bůžek.
Samosběr frčí
Každý si při samosběru zaplatí, co si nasbírá: 60 korun za 100 gramů, což už je pěkná kytička. Otevřeno je v Lučině denně od 10 do 18 hodin. „Pro samosběr je ideální čas. Sklizeň potrvá přibližně do půli srpna,“ uvádí Bůžek.
Abychom rostlinkám neuškodili, je nutné nastříhat květy až nad dřevnatou částí. Doporučuje se jeden, dva centimetry nad základem levandule. „Nemusíte mít obavu, stvol bude i tak dostatečně dlouhý na kýženou kytičku,“ říká Jirka Bůžek.
Návštěvníci parkují u levandulové kavárny, ve které si mohou dát levandulový zákusek, novinkou je také levandulový chléb. Poté, co si pochutnají a získají třeba tematický suvenýr, jdou okolo naučné stezky přímo na pole sbírat kytičky pro radost.
Jaké jsou léčivé účinky levandule?
* Pomáhá na zklidnění psychiky i křečí
* Pomáhá při úzkosti a zvýšeném stresu
*Podporuje trávení
* Používá se při poruchách spánku
* Proti bolestem hlavy a na posílení nervů
* Má antiseptické, desinfekční a antibakteriální účinky
* Působí proti bolesti a pomáhá léčit zánět