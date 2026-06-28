Tymián, levandule, šalvěj, meduňka, echinacea, máta, oregano, heřmánek, sléz nebo měsíček lékařský…a spoustu dalších bylin, taková je bio farma na téměř dvou hektarech manželů Lukáše a Anny Víchových (oba 31) v místní části Benkovice.

„Bio znamená každodenní péči a hlavně nekonečný boj s plevelem,“ říká Lukáš. Anna je momentálně na mateřské, on pracuje jako agronom. Volné chvíle tak tráví mezi záhony, s hlínou za nehty a bylinkami kolem sebe.

Co lidé nesklidí sami, to manželé dál zpracovávají – na čaje, sirupy nebo koření. A zájem? Ten je prý obrovský. „Upřímně nás překvapilo, kolik lidí bylinky poptává. Každý rok jsme skoro vyprodaní už po zimě,“ dodává Anna.

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Bylinky proti pocení

Stačí se nahlásit

Na samosběr se lidé musí ohlásit předem – stačí napsat e-mail nebo zprávu na sociálních sítích a pak přijet. „Co nasbírají, doma zváží a zaplatí převodem. Jednoduché, férové a bez stresu,“ vysvětluje Lukáš.

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Anna a Lukáš Víchovi z Hradce n. Moravicí nabízí samosběr bylinek na své farmě. (červen 2026)
Zdroj: Jana Gartnerová

Ročně dorazí zhruba stovka sběratelů. Mnozí by si prý nejraději odvezli bylinky po pytlích. „Hlad po nich je obrovský,“ shodují se manželé.

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Kouzelná bylina

Anna, vystudovaná farmaceutka, upozorňuje třeba na sléz – nenápadnou, ale doslova kouzelnou bylinu, která léčí i otevřené rány. „Pomáhá také na kašel a po zalití teplou vodou je krásně fialový. Když přidáte citron, změní barvu na růžovou,“ popsala.

Koníček páru se tak pomalu mění v přivýdělek. Na plné živobytí to zatím není, ale v nadšení z bylinek prý rozhodně ano.

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O této bylince se říká: Proč umírat, když mám šalvěj na zahrádce.
O této bylince se říká: Proč umírat, když mám šalvěj na zahrádce.
Autor: Blesk:Jana Gartnerová