Tymián, levandule, šalvěj, meduňka, echinacea, máta, oregano, heřmánek, sléz nebo měsíček lékařský…a spoustu dalších bylin, taková je bio farma na téměř dvou hektarech manželů Lukáše a Anny Víchových (oba 31) v místní části Benkovice.
„Bio znamená každodenní péči a hlavně nekonečný boj s plevelem,“ říká Lukáš. Anna je momentálně na mateřské, on pracuje jako agronom. Volné chvíle tak tráví mezi záhony, s hlínou za nehty a bylinkami kolem sebe.
Co lidé nesklidí sami, to manželé dál zpracovávají – na čaje, sirupy nebo koření. A zájem? Ten je prý obrovský. „Upřímně nás překvapilo, kolik lidí bylinky poptává. Každý rok jsme skoro vyprodaní už po zimě,“ dodává Anna.
Stačí se nahlásit
Na samosběr se lidé musí ohlásit předem – stačí napsat e-mail nebo zprávu na sociálních sítích a pak přijet. „Co nasbírají, doma zváží a zaplatí převodem. Jednoduché, férové a bez stresu,“ vysvětluje Lukáš.
Ročně dorazí zhruba stovka sběratelů. Mnozí by si prý nejraději odvezli bylinky po pytlích. „Hlad po nich je obrovský,“ shodují se manželé.
Kouzelná bylina
Anna, vystudovaná farmaceutka, upozorňuje třeba na sléz – nenápadnou, ale doslova kouzelnou bylinu, která léčí i otevřené rány. „Pomáhá také na kašel a po zalití teplou vodou je krásně fialový. Když přidáte citron, změní barvu na růžovou,“ popsala.
Koníček páru se tak pomalu mění v přivýdělek. Na plné živobytí to zatím není, ale v nadšení z bylinek prý rozhodně ano.