Instalace díla probíhala za plného provozu. Větší z mravenců je vysoký 3 metry a váží asi 450 kilo, menší měří 1,3 metru a jeho hmotnost je asi 90 kg.
Umístění na kruhovém objezdu je záměrné. Nový symbol má být viditelný nejen pro místní, ale i pro všechny, kteří do Karviné přijíždějí.
„Mravenci mohou vytvořit pomyslnou cestu městem, propojit různá místa společnou myšlenkou. Přináší symboliku pracovitosti, která posouvá město kupředu,“ míní náměstek primátora Lukáš Raszyk.
Svařených 300 dílů
Plastika vznikla ze 300 dílů vyřezaných pomocí CNC technologie. Ty se svařily do finálního tvaru.
Takhle vznikaly oceloví brouci, kteří nově zdobí kruhový objezd v Karviné Denis Křižánek
Autorem je řemeslník Denis Křižánek (24). „Každý díl má své přesné místo a musí navazovat na další. I drobná odchylka by se promítla do tvaru. Byla nutná maximální přesnost. Je to kombinace pečlivé přípravy a řemeslné zkušenosti,“ popsal výrobu.
Sochy jsou vyrobeny z odolené cortenové oceli, jejich výroba zabrala asi 250 hodin práce.