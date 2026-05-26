S knihou vážící skoro čtyři kila je nutné zacházet v rukavičkách. Doslova. „Kyselost našeho potu by materiálu ublížila,“ usmál se autor. Exemplář, na kterém Miroslav Sehnal a tři renomovaní odborníci pracovali, je skloubení tradiční české knihařiny a šperkařského umu.
„Desky zdobí odlitek ryzího stříbra, vážícího necelého půl kilogramu. Do něj je vsazeno 24 drahokamů - vltavíny, české granáty a brilianty. Jde o symbol lidské marnivosti. Listy jsou ze 140gramového ručního papíru,“ řekl Sehnal.
Mistři svého oboru
Tým dával dílo dohromady tři roky. Ruční papír pochází z jediné fungující papírenské manufaktury ve střední Evropě ve Velkých Losinách. Vydání knihy finančně podporuje sponzor, který si přeje zůstat v utajení.
„O vazbu a historický vzhled se knize postarala umělecká knihařka Barbora Konečná. Sešila ji na francouzský způsob a opatřila deskami v nefritově zelené teletině,“ popsal spisovatel.
Reliéf navrhl grafik Jiří Neuwirt, finální podobu pak dal umělecký kovář Martin Horký a šperkařský tým Aleše Bartoše a Radka Mikuly.
Požírač vlastního ocasu
Uroboros je starověký symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Poprvé se objevil ve starověkém Egyptě. Vystihuje cyklickou podstatu všech věcí, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnovu.
Samotný román na to naráží v podobě vnitřního konfliktu hrdiny, který v sobě popírá a dusí negativní vlastnosti a postoje. Ty však ve vypjatých situacích vyplouvají na povrch. Děj je zasazen do divokých 90. let minulého století.
Na dobrou věc
Kniha poputuje pravděpodobně ještě letos do sběratelské aukce. Spisovatel doufá, že se výtěžek vyšplhá až k vyšším statisícům nebo ještě výše.
„Nejde mi o to, abych zbohatl. Výtěžek z dražby půjde celý na charitu, na konto zdravotní nadace, zabývající se výzkumem a léčbou neplodnosti. Čili recyklací lidské populace, což mi s duchem Uroborose skvěle souzní,“ uzavřel Miroslav Sehnal.