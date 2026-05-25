Diagnóza byla děsivá. Vážné poranění hlavy, mozku a hrudníku, pneumotorax, další zlomeniny po těle. Svědci, Horská služba, záchranáři a lékaři udělali maximum. Rok se s rokem sešel a nyní Jiří všem za jejich snahu a péči přišel do ostravské fakultní nemocnice poděkovat.
„Ač mi zpočátku nedávali moc šanci, jsem na tom téměř jako dřív,“ pochlubil se Jiří, který je profesorem na univerzitě a přednáší na konferencích.
Netajil se ani tím, že má v plánu se na místo svého děsivého karambolu v Kopřivné zajet jednou podívat, horský záchranář z Karlova v Jeseníkách mu slíbil, že mu ho ukáže.
„Zajímalo by mě, proč se to stalo, co jsem v tom konkrétním terénu udělal špatně,“ přemítal Janda. Muž se dříve také rád potápěl, ale to zatím nemůže. „Tlak pod vodou by regeneraci mého mozku neprospěl,“ sdělil.
