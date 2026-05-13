K netradičnímu případu byli přivolána hlídka městské policie k menšímu soukromému rybníku. „Podle sdělení majitele bobr nejprve zaútočil na jeho psa a posléze měl nebezpečně ohrožovat i jeho dceru,“ popsal strážník Tomáš Hruška.
Jelikož zvíře vykazovalo známky mimořádně nevrlé nálady, byli na místo zavoláni i profesionální hasiči. Přes veškerou snahu všech zúčastněných se však bobra odchytit nepodařilo. Pokaždé zmizel ve vodě.
Podezřele sebevědomý
Klimkovická radnice raději před vodním neurvalcem varuje. „Pokud někdo zahlédne podezřele sebevědomého bobra, který si myslí, že rybník patří jen jemu, prosíme o zvýšenou opatrnost,“ vzkázal úřad.
Strážník Tomáš Hruška s kolegy i s hasiči dál na zvíře číhají. „S majitelem jsme domluveni, že v případě vzdálení se bobra od vody opět zavolá a opět se pokusíme o odchyt,“ uzavřel.
Bobr evropský je až metr dlouhý, zavalitý hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem. Vážit může at 30 kilo. U nás je chráněný.
VIDEO: Plzní si to štrádoval bobr. Odlovili ho strážníci.
Plzní si to štrádoval bobr. Odlovili ho strážníci. MP Plzeň