Vše začal Lukášův obyčejný pozdrav v textovce pro ženu Davida A. (32), věrného kumpána Jiřího S. Oba si to vyložili jako pokus ji „sbalit“ a Jiří S. slíbil, že se o troufalce postará. Před třemi lety před Vánoci se vetřeli k němu do bytu.
Jiří S. zaútočil. Bez varování srazil muže pěstí na podlahu. „Svlíkej se, ty m*dko!“ zahřměl dle žaloby na oběť. „Lízej mi p*del!“ přikázal muži a bil ho pěstmi i páskem od kalhot. Pak přinesl nože. „S holkama kamarádů se nespí,“ zasyčel a přišlo peklo.
Pěsti ve tmě
Útočník Lukáše nožem řezal na uchu, penisu i na bradavkách. „Už si neza*ukáš!“ řval. Oběť měla zlomené žebro i domlácený obličej. Mobilem Jiřímu S. svítil David A., v bytě nešla elektřina. Než po 30 minutách děsu kumpáni odešli, ještě oběť okradli.
„Nebylo to tak, jak popisujete. Tak hrozná zranění zase neměl,“ snažil se vše zlehčit Jiří S. Ostravský soud ho poslal za nebezpečné vyhrožování, vydírání a loupež na 10 let do vězení. Zatím nepravomocně.
Nechodí ven, třese se
Z oběti Lukáše je dnes hromádka neštěstí, soudu se neúčastnil, má z Jiřího S. panickou hrůzu. Jeho matka však dorazila. „Syn po tom útoku přišel ke mně, brečel, byl pomlácený, pořezaný, potlučený, roztrhané věci. Pro mě jako matku jediného syna to bylo něco šíleného. Ani nechtěl jít na policii, jak se obžalovaného bál a bojí. Je v péči psychoterapeuta, bere léky,“ slzela žena.
Zatímco Jiří S. mučení muže zlehčoval, David A. se ke všemu přiznal. Napsal dokonce matce oběti omluvný dopis. „Musím říct, že mě to příjemně překvapilo, od něj omluvu přijímám,“ řekla u soudu. David A. vyvázl s podmínkou. Což mu však nijak nepomohlo, protože už sedí ve vězení za pokus vraždy.
Dvojice rozsévá zlo
Jakmile se Jiří S. potkal s Davidem A., muselo se mít jejich okolí na pozoru. Pyroman David A. byl loni odsouzen za pokus o vraždu na 24 let. Pokusil se upálit při zahradní párty ženu.
Jiří S., který byl v jeho případu svědkem, byl dřív souzen za pokus o znásilnění. „Lituju, že jsem Davida poznal. Já mu pomáhal, dal mu práci. On mě vždycky do něčeho namočil,“ vrčel Jiří S. na parťáka.
Milada Krčmová (53) z Frýdku-Místku je po útoku pyromana těžce popálená. Stát ji nechce uznat invalidní důchod. (leden 2026)
