Po oznámení o vloupání do kolárny z lehké kovové konstrukce, umístěné veřejně na zámkové dlažbě, policisté pachatele zastihli ještě uvnitř. Dlažba byla rozebraná a do kolárny byla vyhloubená díra.
„Chtěl jsem tu přespat,“ tvrdil policistům načapaný muž. Způsob, jakým se dostal dovnitř, ani nezapíral. Odmítal však to, že by šel do kolárny krást.
A co ten zámek?
Policisté si všimli poničeného lankového zámku u zaparkované elektrokoloběžky. To už chlap „okecat“ nemohl. „No jo, chtěl jsem vzít nějaké to kolo,“ krčil rameny krčil rameny.
„Ještě téhož dne policisté obvodního oddělení Orlová ve zkráceném přípravném řízení muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což mu hrozí až dvouletý pobyt ve vězení,“ uzavřela policejní mluvčí Daniela Vlčková.
