Dívka odešla ze zařízení 16. dubna kolem 15. hodiny. Policisté zkontaktovali příbuzné, známé, prověřili zdravotnická zařízení a pátrají v Bohumíně i okolí. Je možné, že dívka odcestuje někam mimo Bohumín ať už vlakem či autobusem.
„Dívka je 154 cm vysoká, má hnědé vlnité vlasy, kulatý obličej, plné rty, hnědé oči. Při odchodu měla mít kostkované bíločerné kalhoty a šedou zimní bundu s kapucí,“ sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Neviděli jste ji?
Policisté dál po dívce pátrají a obrací se i na veřejnost. „Občané, kteří pohřešovanou dívku viděli nebo disponují informací k jejímu pohybu, nechť neprodleně kontaktují policisty na bezplatné policejní lince 158. Informace je možné sdělit také na nejbližší policejní služebně. Děkujeme,“ požádala Soňa Štětínská.
