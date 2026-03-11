„Naposledy byl viděn 9. března kolem šesté hodiny ráno v místě svého bydliště, kdy měl odejít za svým kamarádem, se kterým se ovšem nesetkal. Pohřešovaný muž má mít psychické problémy,“ uvedli policisté.
Pavel je hubený, vysoký 175 cm. Má hnědé vlasy a vousy a zelené oči. Netrpí žádnou nebezpečnou nemocí ani není nebezpečný. Pokud byste jej viděli, volejte linku 158.
VIDEO: Podchlazeného seniora v lese našel policejní dron: Zachránil mu život! Akce trvala 11 minut. (březen 2026)
Podchlazeného seniora v lese našel policejní dron: Zachránil mu život! Akce trvala 11 minut Policie ČR