Z někdejšího chátrajícího biografu je teď technologický „mazák“. Brilantní obraz, špičkový zvuk a 48 nových reproduktorů posouvají Kino Kosmos mezi absolutní špičku českých jednosálových kin.
Diváci si tak připadají spíš jako v moderním multiplexu než v kině ze 60. let minulého století. Proto je při otevření biografu přivítala jeho ředitelka Regina Eichler trefnými slovy: „Vstupte s námi do nového Kosmu.“
Cena skoro dvojnásobná
Rekonstrukce byla ale pořádně drahá. Z původně plánovaných 77 milionů se účet vyšplhal až na 124 milionů, které zaplatilo město. „Původní záměr byl opravit jen střechu, ale realita nás rychle doběhla,“ vysvětlila primátorka Věra Palkovská. Navíc se skutečný stav budovy v mnohém lišil od původních plánů.
Nakonec došlo na celou budovu. Od ikonické lanové konstrukce přes zateplení a nové opláštění až po vzduchotechniku s rekuperací, kompletní akustiku sálu, elektroinstalaci i moderní digitální projekci.
Unikátní střecha
Nejvíc stavebníky potrápila právě střecha ve tvaru zborceného hyperbolického paraboloidu.
Ta je alfou a omegou kina. Zavěšenou na 78 lanech ji při stavbě navrhli bratislavští architekti Ladislav Bořuta a Alois Dařich. Patří k unikátům nejen v Česku, ale také v celé Evropě.
Pro Třinečany ale Kosmos nikdy nebyl jen obyčejným kinem. Je centrem kulturního dění – konají se tu výstavy, koncerty, veřejné debaty a dokonce i svatební obřady.
Také patří mezi Top 10 nejnavštěvovanějších jednosálových kin v republice. Bez tří dnů promítá po celý rok, ročně odehraje na 900 filmových představení a navštíví jej i 75 tisíc diváků ročně.
