Do jeho života zasáhli odborníci ze záchranné stanice v Bartošovicích, kteří udělali vše proto, aby vodní pták zase mohl svobodně létat. Nebyl sám. Krátce poté k nim dorazil i druhý bukač ve stejně zoufalém stavu.
„Dlouhá zima a zamrzlé rybníky je připravily o potravu, a tak oba doslova hladověli. Následovaly týdny intenzivní péče, krmení a zotavování,“ uvedl šéf záchranné stanice Petr Orel.
Napětí rostlo. Vrátí se ještě někdy do přírody? Díky teplému počasí se oba ptáci konečně postavili na nohy. Ve velkém finále byli vypuštěni zpět do volné přírody. Přesto radost kalí smutná pravda. Bukačů v Česku rychle ubývá.
Podle údajů, které má k dispozici Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, žije na našem území už jen přibližně 20 až 30 hnízdních párů. Bukač žije skrytě v rákosinách, a proto je jeho spatření skutečnou raritou.
Vypuštění vzácného bukače, kterého zachránili ve stanici v Bartošovicích. (březen 2026) ZS Bartošovice
Vypuštění vzácného bukače, kterého zachránili ve stanici v Bartošovicích. (březen 2026) ZS Bartošovice