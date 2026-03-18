Šéf ČT o nástupci Moravce: Hledáme i mimo televizi! Řezníček je dočasné řešení… a Fokus zůstane

Ředitel ČT Hynek Chudárek
Ředitel ČT Hynek Chudárek
Hynek Chudárek s Milanem Fridrichem
Volba ředitele ČT: Hynek Chudárek
Nový ředitel ČT Hynek Chudárek
Autor: ČTK 
18. března 2026
13:33

V diskusním pořadu, který nahradil nedělní Otázky Václava Moravce (OVM), se budou v prvním pololetí tohoto roku moderátoři střídat. V novém formátu, který ČT chystá na druhé pololetí, nepočítá s moderací zástupce šéfredaktora Martina Řezníčka, který bude nasazený v Debatě ČT tuto neděli, a moderátora hledá. Na jednání Rady ČT to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek.

Václav Moravec minulý týden ukončil působení v České televizi. Vedle Otázek moderoval i publicistický pořad Fokus, jehož formát bude podle Chudárka zachovaný s jiným moderátorem.

Nový pořad, který má Otázky trvale nahradit, chystá ČT do podzimního programového schématu s premiérou zřejmě na přelomu srpna a v září. Pořad bude mít nové studio, novou grafiku i znělky a zřejmě i nový formát. „Osobu moderátora hledá ČT mezi zaměstnanci, ale i mimo televizi,“ uvedl Chudárek.

Televize vůči Moravcovi uplatnila půlroční konkurenční doložku. Bývalý moderátor podle svých slov řeší s právníky, jak se z doložky vyvázat, aby mu nemuseli koncesionáři již nic platit. ČT ale podle Chudárka na uplatnění doložky trvá.

V dubnu by měla ČT spustit nový publicistický pořad Rozpleteno. Bude trvat 26 minut a kanál ČT1 jej bude vysílat vždy v úterý od 21:00 hodin. První díl bude vysílat 14. dubna.

Česká televizeRada České televizeOtázky Václava MoravceČT1Václav MoravecMartin ŘezníčektelevizeHynek Chudárek
Babišova Inflace ( 18. března 2026 14:23 )

Tipuji Nacher. O jeho "nestrannosti" celá ANOžumpa nepochybuje.

Mariana Hasíková ( 18. března 2026 14:18 )

Skvělá náhrada by byl Jablonský

