S vloupáním do prodejen, rodinných domů, aut, fitcenter, i sběrných dvorů se od loňského listopadu doslova roztrhl ve městě pytel. „Kriminalisté od začátku pracovali s verzí, že by se mohlo jednat o více pachatelů, kteří takzvaně jeli »na vlastní pěst«,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Kriminalisté v Ostravě pozatýkali pět mužů a ženu, které viní z rozsáhlých vloupaček. (březen 2026) PČR
Pachatelé brali cokoli, co se dalo zpeněžit: cigarety, jízdní kola, peníze, mobily, notebooky, ale i čističe oken nebo proteinové tyčinky. Někdy utekli jen s prázdnýma rukama. Jeden z mužů se na svůj „flek“ opakovaně vracel. „Prvně jsem měl pocit, že mě někdo sleduje,“ vykládal už dopaden policistům.
Byla v tom i žena
Na případech pracovali kriminalisté z Ostravy-Poruby, protože nejvíce vloupaček se odehrálo právě v tomto obvodu. Spojili se i s celoměstským 10. oddělením, specializujícím se na sériové případy. Uspěli.
V síti vyšetřovatelů uvázlo pět mužů (27, 31, 32, 40 a 44), kteří se neznali. Jeden měl k ruce parťačku (25). „Všech šest osob bylo obviněno z několika trestných činů, tři z nich jsou stíháni vazebně,“ dodala policistka Eva Michalíková. Gaunerům bylo napočítáno celkem 90 skutků při škodě 1,5 milionu korun.