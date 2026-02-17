„To snad nemyslí vážně! Přímo u školy? To si teda něco vyslechnou!,“ reagoali rozlíceně rodiče, kterým děti docházejí na ZŠ Elišky Krásnohorské. Většina okamžitě začala bombardovat školu i magistrát.
Od ledna si v automatu, od školy vzdáleného jen 30 metrů, mohl kdokoli, tedy i děti, koupit produkty nápadně připomínající bonbony. Ale s obsahem psychoaktivních látek jako kratom či kanabinoidy.
Já nic, já nevím
Automat je schovaný za rohem školy na verandě u restaurace provozované cizinci. „Proč to tady je u školy, čí to je?,“ ptal se redaktor Blesk.cz muže z podniku. „No, no, I don´t know (ne, ne, nevím – pozn. aut.),“ říká muž a kvapně mizí.
Další automat je na ulici Jiřího Trnky, asi 150 metrů od další základky na ulici Čs. Armády. Poblíž je navíc i školka.
Situace se změnila!
To, že se automaty ve městě objevily, nelibě nese i primátor Petr Korč. „Na rovinu? Provozovatelé těch automatů jsou lotrové! Město ani jeden nepovolilo. Je absurdní, že automaty umisťují na soukromých pozemcích u škol. Naprosto tím narušují bezpečnou zónu v okolí škol pro naše děti. Bohužel město ani městská policie nemá v ruce zákonný a účinný nástroj, jak je zakázat nebo odstranit,“ uvedl.
Sotv aza pár hodin, co na problém upozornil Blesk.cz, se ale situace naprosto změnila. „Zjistili jsme, že se automat nachází na městském pozemku. Provozovatel slíbil provést nápravu do 24 hodin, což splnil,“ řekl náměstek Jiří Kajzar s tím, že další stroje město řeší.
Proberou se zákonodárci?
Automaty na psychoaktivní produkty nejsou problémem jen Frýdku-Místku. Města bedlivě sledují prostup zákonodárců. „Věříme, že takový nástroj městům co nejdříve dají a tyto obludnosti, které zcela prokazatelně ohrožují zdraví našich dětí, zmizí nejen z okolí škol, ale i z celého území našeho i dalších měst,“ řekl primátor Petr Korč.
Je z toho i epilepsie
Obrovským problémem jsou kanabinoidy a další psychoaktivní látky, jako například kratom, podle ostravského neurologa Jana Rajnera. „Dochází ke mně pacientka, u které se po jejich užívání objevila epilepsie a véžné psychické problémy,“ varoval lékař a dodal: „Jasná regulace by byla přínosem, zvláště pro ochranu mladých.“
