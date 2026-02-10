Koupili za 14 tisíc psa bez průkazu původu, po dvou měsících zemřel. Kde byla chyba?

Video se připravuje ...
Dominika Sajdlowská ukázala reportérkám všechny doklady, očkovací průkaz i pitevní zprávu.
Čip a očkování měl pejsek v pořádku.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
10. února 2026
05:50

Jen dva měsíce se radovala z nového mazlíčka rodina Dominiky Sajdlowské z Ostravy. Štěně pomeraniana, které si vyhlédli na inzertním portálu, jim umřelo. Na čí straně je chyba, rozhodne zřejmě až soud. Už ale samotný průběh nákupu měl být rodině varováním.

Rodina se pro fenku Bibi, za kterou zaplatila 14 000 korun, rozjela do Hoštic-Heroltic na Vyškovsku. „V bytě mě překvapil zápach. Chtěli jsme vidět rodiče štěňátka, paní nám ukázala fenku, údajně maminku, vůbec se k sobě ale neměly,“ popsala paní Dominika s tím, že štěně jen sedělo a bálo se jich. „Ptala jsem se, jestli je to normální, a prý, že jo. Dali nám pár granulí do sáčku a prošlý tvaroh,“ dodala.

Dominice Sajdlowské zbyly po Bibi jen fotky. Dominice Sajdlowské zbyly po Bibi jen fotky. | Jana Ulrichová

Nešla zachránit

Rodina s pejskem vyrazila hned na veterinu, tam se zdálo být všechno v pořádku. Chování štěněte se ale nezměnilo. Bylo bázlivé, nekontaktní, většinu času trávilo v pelíšku. Nakonec přestalo jíst, špatně se mu i dýchalo. Rodina vyrazila na pohotovost, zachránit Bibi už ale nebylo možné. Podle pitevní zprávy zemřela na bakteriální infekci, následnou sepsi a prasklá játra.

Proč překupník?

Podle nezávislé veterinářky Miroslavy Můčkové Uzlové, které Blesk tlapky poskytly pitevní zprávu, nelze jednoznačně určit, kde pejsek tak vážně onemocněl, zda už v chovu nebo v nové rodině. Jeho apatičnost a bázlivost ale měla být majiteům podezřelá. Blesk tlapky se proto zaměřily na samotný prodej štěněte, který už sám o sobě probíhal velmi nestandardně a měl být rodině varováním. Ukázalo se totiž, že Tereza Lorencová, od které rodina pejska na základě inzerátu koupila, je jen překupník, a že štěně ve skutečnosti pochází z chovu bez PP Soni Spáčilové z nedalekých Topolan. Na kupní smlouvě ale figuruje jen jméno Lorencové, která pak také rodině vrátila peníze.

Rodina koupila Bibi od této ženy, překupnice Terezy Lorencové v Hošticích-Herolticích. Rodina koupila Bibi od této ženy, překupnice Terezy Lorencové v Hošticích-Herolticích. | Kateřina Lang

Prodej v zastoupení

Reportérky s oběma ženami mluvily. Lorencová přiznala, že štěně bylo od Soni Spáčilové, prý spolupracují. To potvrdila i Spáčilová, která se sice nechtěla oficiálně vyjadřovat, mimo záznam toho ale napovídala spousty. Řekla, že štěně bylo její, protože je majitelkou krycího psa. Potvrdila, že má chov bez PP, a že některá její štěňata prodává Lorencová v zastoupení.

Chovatelka Soňa Spáčilová (uprostřed v růžovém) s reportérkami Blesk tlapek. Chovatelka Soňa Spáčilová (uprostřed v růžovém) s reportérkami Blesk tlapek. | čtenář

Nejdou tisknout

To, že by pejsek přišel nemocný už z jejího chovu, odmítla, prý má všechna štěňata zdravá. Proč ale nezve zájemce k sobě, když bydlí jen o 5 kilometrů dál, nevysvětlila. Na dotaz, proč provozuje chov bez PP, když v minulosti měla řádnou chovatelskou stanici, odpověděla: „Protože pejsci zatím nejdou tisknout na 3D tiskárně.“ Oficiální vyjádření pak slíbila poslat písemně, nic ale nedodala. Blesk tlapky na obě ženy, překupnici i chovatelku, upozornily příslušné úřady.

Dominika Sajdlowská ukázala reportérkám všechny doklady, očkovací průkaz i pitevní zprávu.
Čip a očkování měl pejsek v pořádku.

Témata:
pesúmrtíVyškovskopřekupniceblesk tlapkypomeranianchov bez ppSpáčilováLorencováJihomoravský kraj
jožo Falta ( 10. února 2026 16:36 )

ty jsi taky asi bez. p.p.

Tomasj ( 10. února 2026 10:48 )

Prodej psů bez PP je třeba zakázat.

Ixodes ricinus ( 10. února 2026 09:55 )

Češi by měli s chovem psů ubrat. Přibližně 40% Čechů vlastní psa. Pořizují si psa místo dětí.

jožo Falta ( 10. února 2026 07:11 )

14 tisíc? dnes se prodavaji psi za desetitisíce a jistotu nemáte ani od vyhlášených chovatelu

Zobrazit celou diskusi

