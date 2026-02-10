Koupili za 14 tisíc psa bez průkazu původu, po dvou měsících zemřel. Kde byla chyba?
Jen dva měsíce se radovala z nového mazlíčka rodina Dominiky Sajdlowské z Ostravy. Štěně pomeraniana, které si vyhlédli na inzertním portálu, jim umřelo. Na čí straně je chyba, rozhodne zřejmě až soud. Už ale samotný průběh nákupu měl být rodině varováním.
Rodina se pro fenku Bibi, za kterou zaplatila 14 000 korun, rozjela do Hoštic-Heroltic na Vyškovsku. „V bytě mě překvapil zápach. Chtěli jsme vidět rodiče štěňátka, paní nám ukázala fenku, údajně maminku, vůbec se k sobě ale neměly,“ popsala paní Dominika s tím, že štěně jen sedělo a bálo se jich. „Ptala jsem se, jestli je to normální, a prý, že jo. Dali nám pár granulí do sáčku a prošlý tvaroh,“ dodala.
Nešla zachránit
Rodina s pejskem vyrazila hned na veterinu, tam se zdálo být všechno v pořádku. Chování štěněte se ale nezměnilo. Bylo bázlivé, nekontaktní, většinu času trávilo v pelíšku. Nakonec přestalo jíst, špatně se mu i dýchalo. Rodina vyrazila na pohotovost, zachránit Bibi už ale nebylo možné. Podle pitevní zprávy zemřela na bakteriální infekci, následnou sepsi a prasklá játra.
Proč překupník?
Podle nezávislé veterinářky Miroslavy Můčkové Uzlové, které Blesk tlapky poskytly pitevní zprávu, nelze jednoznačně určit, kde pejsek tak vážně onemocněl, zda už v chovu nebo v nové rodině. Jeho apatičnost a bázlivost ale měla být majiteům podezřelá. Blesk tlapky se proto zaměřily na samotný prodej štěněte, který už sám o sobě probíhal velmi nestandardně a měl být rodině varováním. Ukázalo se totiž, že Tereza Lorencová, od které rodina pejska na základě inzerátu koupila, je jen překupník, a že štěně ve skutečnosti pochází z chovu bez PP Soni Spáčilové z nedalekých Topolan. Na kupní smlouvě ale figuruje jen jméno Lorencové, která pak také rodině vrátila peníze.
Prodej v zastoupení
Reportérky s oběma ženami mluvily. Lorencová přiznala, že štěně bylo od Soni Spáčilové, prý spolupracují. To potvrdila i Spáčilová, která se sice nechtěla oficiálně vyjadřovat, mimo záznam toho ale napovídala spousty. Řekla, že štěně bylo její, protože je majitelkou krycího psa. Potvrdila, že má chov bez PP, a že některá její štěňata prodává Lorencová v zastoupení.
Nejdou tisknout
To, že by pejsek přišel nemocný už z jejího chovu, odmítla, prý má všechna štěňata zdravá. Proč ale nezve zájemce k sobě, když bydlí jen o 5 kilometrů dál, nevysvětlila. Na dotaz, proč provozuje chov bez PP, když v minulosti měla řádnou chovatelskou stanici, odpověděla: „Protože pejsci zatím nejdou tisknout na 3D tiskárně.“ Oficiální vyjádření pak slíbila poslat písemně, nic ale nedodala. Blesk tlapky na obě ženy, překupnici i chovatelku, upozornily příslušné úřady.
