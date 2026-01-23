Dvojice zákeřeně napadla muže, když spal. „Měli ho potřísnit směsí látek různého složení, mimo jiné použili i chemický čisticí prostředek užívaný běžně v domácnosti. Zdravotníci byli ke zraněnému přivoláni s odstupem až několika hodin,“ uvedla na dotaz Blesk.cz policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Po hodinách neskutečného utrpení mladík težkým zraněním podlehl v nemocnici. „Příčinou smrti byl úrazový šok způsobený rozsáhlým popleptáním kůže na hlavě a krku a poleptáním dýchach cest,“ dodala policistka Štětínská.
Hrozí jim i doživotí
Proč k nelidskému činu došlo, zatím policisté říci nemohou kvůli pokračujícímu vyšetřování. Jde podle nich o zcela netypický a citlivý případ.
Dosud netrestaní sourozenci byli zadrženi a později obviněni z vraždy zvlášť trýznivým způsobem.
„Za tento skutek jim hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let nebo trest výjimečný. Soud rozhodl o vzetí obou do vazby,“ uzavřela Soňa Štětínská s tím, že více informací k případu policisté sdělí, jakmile to bude možné.
