Dvojice zákeřeně napadla muže, když spal. „Měli ho potřísnit směsí látek různého složení, mimo jiné použili i chemický čisticí prostředek užívaný běžně v domácnosti. Zdravotníci byli ke zraněnému přivoláni s odstupem až několika hodin,“ uvedla na dotaz Blesk.cz policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Po hodinách neskutečného utrpení mladík težkým zraněním podlehl v nemocnici. „Příčinou smrti byl úrazový šok způsobený rozsáhlým popleptáním kůže na hlavě a krku a poleptáním dýchach cest,“ dodala policistka Štětínská.

Hrozí jim i doživotí

Proč k nelidskému činu došlo, zatím policisté říci nemohou kvůli pokračujícímu vyšetřování. Jde podle nich o zcela netypický a citlivý případ.

Dosud netrestaní sourozenci byli zadrženi a později obviněni z vraždy zvlášť trýznivým způsobem.

„Za tento skutek jim hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let nebo trest výjimečný. Soud rozhodl o vzetí obou do vazby,“ uzavřela Soňa Štětínská s tím, že více informací k případu policisté sdělí, jakmile to bude možné.

