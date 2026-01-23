„Desetiletý vrah“ sedí za dětské porno: Pustí ho potřetí na svobodu?
Nejmladší vrah britské historie Jon Venables se možná znovu podívá na svobodu. Spolu s Robertem Thompsonem v roce 1993 brutálně zavraždili teprve dvouletého Jamese Bulgera. Bylo jim oběma deset let. Thompson se od prvního propuštění v roce 2001 do vězení už nevrátil, Venables několikrát. O dalším podmínečném propuštění by měl jednat v blízké budoucnosti.
Jon Venables byl zpět ve vězení od svého prvního propuštění v roce 2001 dvakrát. Poprvé se za mříže vrátil v roce 2010. Policie tehdy na jeho počítači našla dětskou pornografii. V base zůstal do roku 2013. Svobody si však příliš neužil. Znovu kvůli držení dětské pornografie skončil zpět v kriminále v roce 2017.
Poslední slyšení ohledně jeho propuštění proběhlo v roce 2023. Soudce tehdy návrh zamítl s tím, že Venables je pro veřejnost stále hrozbou. Především pro děti. Dostal však další možnost, o jeho osudu by soud měl rozhodnout nejspíš v průběhu února.
Vražda dvouletého Jamese Bulgera byla ve Spojeném království jednou z nejvíce medializovaných událostí devadesátých let. Robert Thompson a Jon Venables odvedli malého Jamese z nákupního centra, kde byl se svou matkou. Chlapci ho odvedli asi čtyři sta metrů daleko.
Po cestě se jich pár lidí sice otázalo, kam chlapečka vedou. Odpověděli však buď, že je to jejich mladší bratr, anebo že hoch ztratil a oni ho vedou na policejní stanici. Po chvíli chůze Jamese dovedli na železniční stanici a začali ho velmi krutě týrat. Kopali do něj, házeli po něm cihly a kamení a na hlavu mu hodili desetikilovou železnou tyč.
Jamesovo tělíčko nakonec nechali na kolejích zakryté kamenem. Podle soudního patologa James utrpěl dohromady 42 různých zranění, nelze však s jistotou říct, které z nich způsobilo smrt. Chlapce se podařilo identifikovat podle záznamů z bezpečnostních kamer. „Udělal jsem to, zabil jsem ho,“ citoval deník Daily Star záznamy z původních výslechů, kde se Venables k činu se slzami doznává.
Oba chlapci byli během soudního procesu známí jen jako Dítě A a Dítě B. Jejich jména sice po odsouzení soudy zveřejnily, po propuštění však oba dostali novou identitu. Stali se nejen nejmladšími vrahy britské historie, ale i nejmladšími odsouzenými vrahy dvacátého století.
