Akce s podtitulem Ledový svět pohádek je velkým poděkováním nejvěrnějším návštěvníkům, tedy dětem. K vidění jsou známé postavy z klasických českých pohádek a host ze severu – obří norský trol.
„Opět jsme ledovou výstavu posunuli. Na sochy padlo rekordních 45 tun ledu, což je přesně tisíc ledových kvádrů. Z toho hned 200 šlo na draka. Podmínky nám přály, je to drak vyvedený i s křídly, jaké má pořádný drak mít,“ zve ředitel střediska Petr Lessy. Výstavu soch můžete navštívit do 18. února.
Na Pustevnách v Beskydech jsou opět k vidění ledové sochy, letos na pohádkové téma. (17. ledna 2026) Pustevny.cz