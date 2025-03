Sochy jsou umístěny v mrazáku na ploše 350 m2. Ten se postavil v části výstavní haly, kde jsou k vidění historické automobily a motocykly. Uvnitř je stabilní teplota minus sedm stupňů.

„Tři měsíce se připravovalo 100 tun ledu. Šlo o 600 ledových bloků, každý o váze 130 kg, které sem pak přivezly kamióny,“ řekl Roman Jurečko z Nadačního fondu Plzeň sobě, která ve spolupráci Ice Factory výstavu připravila.

Na led s motorovkou

Z ledových bloků se nejdříve postavily jednotlivé sochy dinosaurů a pravěkých zvířat. „Mamut sice vypadal jako mamut, ale byl úplně hranatý. Aby dostal správný tvar, tak jsem motorovou pilou začal uřezávat kusy ledu a tvarovat ho do podoby skutečného zvířete. Detaily jsem pak udělal dlátem a bruskou. Socha mamuta mi trvala čtyři dny,“ svěřil se sochař Petr Šťastný (38), který část soch v „ledáriu“ vytvořil.

V ledových stěnách zasazeny originální exponáty z pravěku. „Máme ti třeba mamutovinu z naleziště v Jakutsku v Rusku starou více jak 10 tisíc let,“ uvedl Jurečko. K vidění je tu i zub dinosaura s názvem Spinosaurus Aegypticus starý 96 až 66 miliónů let. Pochází z naleziště Taouz v Maroku.

Otevřeno do Velikonoc

Prohlídkou ledových soch to ale nekončí. V muzeu jsou k vidění jedinečné staré automobily, motocykly a křišťálové sochy. Je tu i jeden světový unikát.

Je jím socha umělce sira Tonyho Cragga (75). Není jen tak pro někoho. Kdo by si jí chtěl koupit, musel by si sáhnout pořádně hluboko do kapsy. „Má cenu 12,5 miliónu korun,“ prozradil Jurečko.

Výstava se otevírá v sobotu 1. března v Depo moto Art, což je bývalé depo trolejbusů v Plzni Doudlevcích. „Počítáme s tím, že výstava bude otevřena do Velikonoc. Jde o takový nultý ročník. Letos na advent bychom chtěli otevřít opět výstavu ledových soch, která by trvala až Velikonoc. Tématem budou známé postavičky z českých pohádek,“ plánuje Jurečko.

VIDEO: Tym rezbaru pracujicich na obri ledove skluzavce s dovadejicimi tucnaky.

Video Video se připravuje ... Tym rezbaru pracujicich na obri ledove skluzavce s dovadejicimi tucnaky. Michal Charbulák