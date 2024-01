„Kromě nádherného příběhu Noemovy Archy nabídne letošní ročník také nahlédnutí do úžasného podmořského světa,“ zve ředitel střediska Petr Lessy. Desítky ledových soch zvířat, pasažérů archy, a podmořských „potvor“ jsou rozmístěny do dvou stanů, které je chrání před vlivy počasí.

To letošní jde ovšem organizátorům na ruku. „Tentokrát nám mimořádně vyšlo počasí. Mrazy máme na Pustevnách třeskuté, což jsou pro tvůrce ledových soch nejlepší podmínky. Oproti minulým ročníkům, kdy šly teploty nad nulu, si letos mohli mnohem víc vyhrát s detaily soch,“ řekl Lessy.

35 tun ledu

Na sochách pracovala necelý týden parta šesti řezbářů z Česka a jednoho ze Slovenska. „Podmínky jsou parádní, jde to skoro samo,“ usmál se Filip Lysek (37) z Mostů u Jablunkova, který je autorem ústřední ledové Noemovy archy. „Zabrala asi čtyři dny práce,“ řekl. délka: 01:02.00 Video Video se připravuje ... Ředitel střediska Pustevny Petr Lessy o Festivalu ledových soch, jemuž letos vévodí Noemova archa. Michal Charbulák

Na mrazivou nádheru padlo 900 ledových kvádrů o celkové váze zhruba 35 tun. Jako pokaždé je na Pustevny dovezly kamiony. V pátek přípravy soch finišovaly, řezbáři ladili poslední vychytávky. V sobotu akce vypukne, sochy mohou lidé navštívit až do 4. února. O víkendech budou posíleny i autobusové spoje.



Poměří síly se světem

O tom, že sochy na Pustevnách tvoří skutečně špičkoví řezbáři, svědčí i plánovaná účast dvou z nich na světové soutěži Icemaster.

„Konat se bude na Slovensku a sjedou se tam soutěžící z celého světa. Ambice? Tak nebylo by špatné ve velké konkurenci uspět,“ culí se Filip Lysek, který na akci zamíří.

Stany s ledovými sochami budou pro návštěvníky otevřené denně od 9 do 16.30 hodin. Kdo vyjede na Pustevny lanovkou, má vstup na výstavu zdarma, jízdenka bude sloužit i jako vstupenka do stanů. Do horského střediska pojede kvůli festivalu o následujících čtyřech víkendech více autobusů. Od 9 do 17 hodin bude mezi Prostřední Bečvou a Pustevnami jezdit kyvadlová doprava v intervalu 20 až 30 minut.

VIDEO: Řezbáři při práci na ledových sochách.