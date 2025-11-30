Dvacet soch pohádkových postaviček z Večerníčků stojí v obrovském mrazáku, který je 32 metrů dlouhý a 10 metrů široký. „Uvnitř je stabilní teplota minus 6 stupňů Celsia. Ta se může měnit v závislosti na počtu návštěvníků. Každý člověk totiž vyzařuje teplo jako 40W žárovka,“ řekl Roman Jurečko z Nadačního fondu Plzeň sobě, která ve spolupráci Ice Factory výstavu připravila.
„Nejtěžší na všem bylo sehnat povolení. Na každou figurku mají práva její zhotovitelé. Museli jsme všechny kontaktovat, aby nám je poskytly. A všichni nám vyšli vstříc,“ dodal Jurečko.
Náročná příprava
Ke zhotovení 20 soch bylo třeba 50 tun ledu, které se připravovaly tři měsíce ve speciálním mrazáku. „Bylo to 400 ledových bloků, každý o váze 125 kg. Přivezly je kamióny,“ řekl Lukáš Toušek s Ice Factory.
Z bloků se nejdříve postavily jednotlivé sochy postaviček. Třeba Rumcajs měl už svojí podobu, ale byl hranatý. Aby dostal správný tvar, nastoupili sochaři.
„Uřezával jsem kusy ledu a tvaroval ho do podoby skutečného Rumcajse, Detaily jsem pak udělal dlátem a bruskou,“ popsal sochař František Bálek (71). Vyrobil také Spejbla a Hurvínka či Vochomůrku. „Ten byl nejnáročnější. Stojí na jedné noze, tak jsem musel správně odhadnout těžiště,“ dodal Bálek.
Po ledu auta, motorky a křišťál
Kromě ledových phádkových postav tu ale můžete v další části výstavního areálu vidět i jedinečné staré automobily a motocykly, sochy a křišťálové sochy.
Za zmínku stojí například vůz Praga Picolo z roku 1932, který má cenu dva miliony korun. „Auto hrálo třeba ve filmu Musíme si pomáhat. Jezdil v něm herec Jaroslav Dušek a vozil v něm Bolka Polívku,“ řekl majitel vozu František Čečil (76).
Výstava se otevírá v neděli na první advent v Depo moto Art, což je bývalé depo trolejbusů v Plzni. „Počítáme s tím, že výstava bude otevřena do Velikonoc. Příští rok bychom rádi vše zopakovali, ale s jinými postavičkami, s těmi z Disneylandu,“ dodal Jurečko.
