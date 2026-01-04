„Už jsme zahájení letošního dírkaření vyhlíželi. České zimy jsou poslední roky mírné, mrzne krátce. Letos dírkaříme teprve čtyři dny, ale bude to delší dobu, mrznout ještě má,“ usmála se majitelka soukromého revíru Amálie Hradečná (22).
S přítelem Matějem Tihelkou (25) ho provozuje na rybníku jižně od fulnecké odlehlé části Pohořílky. Za slunečné soboty dorazilo k dírkám deset rybářů.
„Pro rybáře jde o jedinečnou možnost zarybařit si v zimě. Ve svazových vodách se dírkařit nesmí. A tak je zájem velký. Kvůli bezpečnosti ale počty lidí na ledě hlídáme. Je třeba si místo rezervovat,“ uzavřela Amálie Hradečná.
Na led nejvýš 10 lidí
Při dírkaření se pečlivě kontroluje tloušťka ledu a počet rybářů na něm. „Při tloušťce 8 cm víc než čtyři lidi na rybník nesmí. Při tloušťce 10 cm už jich je víc, ale obvykle nejvýše deset. Kdyby kdekoli led praskl, musí hned všichni na břeh,“ řekla majitelka Amálie Hradečná.
Na rybníku o necelém hektaru se dělá maximálně 13 dírek o průměru 15 až 20 cm.
„Ovoněné“ návnady
Pro letošní dírkaření byli do Rybníka na okraji srdce vysazeni draví pstruzi duhoví. „Je to nejčastěji lovený druh. Používá se krátký prut a „ovoněná“ gumová nástraha. Funguje aroma sýrové, česnekové či něco živočišného. Máme i štiky, ale tu letos zatím nikdo nechytil,“ popsala Amálie Hradečná.
