Začal výlov rybníků: Na kolik letos vyjde kilo kapra? A jaké jiné ryby „frčí“
Nejžádanější sladkovodní rybou na domácím trhu zůstává kapr. I když obchodníci nabízejí i jiné druhy, zákazník dlouhodobě nejvíc stojí právě o kapra. Vyplývá to z informací od jihočeských rybářů, kteří v těchto dnech na řadě míst začali s výlovy rybníků. Kapr také stále patří mezi nejoblíbenější druh ryby na vánočním trhu.
„Lidé mají zájem o candáta, trochu stoupá poptávka po amurech. Ale kapr zůstává stále jednoznačně jedničkou. Bez něj to prostě nejde,“ řekl ČTK předseda představenstva rybářství Třeboň Jan Hůda. Podle něj kapr nejlépe splňuje představy, očekávání a požadavky zákazníků. „Není to ryba ani tučná a ani není hubená. Kdo ji umí připravit, tak si pochutná na gastronomickém skvostu. Navíc si troufám tvrdit, že v Česku vždy pochází z kvalitního prostředí, což je také znát,“ řekl Hůda.
Třeboňští rybáři dnes zahájili slavnostní podzimní výlov Rožmberka, největšího rybníku v Česku. Pro veřejnost jde o velmi atraktivní akci, která se vrací po roční pauze. Loni kvůli následkům zářijových povodní nebyl výlov pro veřejnost otevřený. Třeboňští rybáři letos očekávají z výlovu Rožmberka, jehož rozloha činí 647 hektarů, výnos 100 tun. Až 90 procent ze všech ryb bude tvořit právě kapr. Ze všech rybníků, které budou Třeboňští na podzim lovit, očekávají výnos 1700 tun, což odpovídá dlouhodobému průměru. Ceny pro zákazníky zůstanou zřejmě stejné jako loni, kdy kilogram kapra na třeboňských sádkách stál 119 korun.
Rybářství Hluboká nad Vltavou z podzimních výlovů očekává výnos přibližně 800 tun ryb. „Nejvíc bude kapra, který nás živí,“ řekl ředitel rybářství Vladimír Kaiser. Ceny také nezmění a kilogram kapra budou prodávat v rozmezí od 90 do 105 korun v závislosti na kvalitě. „Náš největší rybník Bezdrev budeme lovit 26. října,“ uvedl Kaiser.
Rybářství Nové Hrady očekává výnos z podzimních výlovů 250 tun ryb. Předpokládá, že bude nepatrně nižší než loni. Cena za kilogram kapra se nemění, bude na 90 korunách.
„Výlovy jsou pro jižní Čechy symbolem podzimu. Každý z nich má neopakovatelnou atmosféru, kterou tvoří spojení práce rybářů, vůně vody, přírody a gastronomie. Lidé sem jezdí nejen za čerstvou rybou, ale i za zážitkem, který jinde nezažijí. Obzvlášť nás těší, že se po loňské pauze opět pro veřejnost otevřel výlov Rožmberka, který k jihočeskému podzimu patří stejně jako kapr na štědrovečerní tabuli,“ řekla Jana Píchová z Jihočeské centrály cestovního ruchu.
