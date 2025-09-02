Žloutenka už letos v Česku zabila 15 lidí. Nakažených bylo přes 1300
Do konce srpna lékaři v Česku zaznamenali 1348 případů žloutenky typu A, nakažených je ale pravděpodobně více. Nemoci podlehlo letos 15 osob, loni byla úmrtí dvě. Na dotaz ČTK to dnes sdělil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Poslední podobně zvýšené výskyty infekce, označované jako nemoc špinavých rukou, zaznamenal ústav na konci 90. let minulého století.
Nemoc souvisí se špatnou hygienou. „Největší problém to bývá u malých dětí, v sociálně vyloučených komunitách, ale i u lidí bez domova, na ubytovnách a podobně,“ řekla ČTK hlavní hygienička Barbora Macková.
U dětí podle ní nemoc často nemá žádné příznaky, mohou ale nakazit rodinu nebo spolužáky. „Aktuální data v ČR ukazují, že se šíří také v populaci dospívajících a dospělých, u osob s rizikovým chováním, především závislých na drogách, a u lidí bez domova,“ dodala. Vyšší počty zemřelých podle ní souvisí s tím, že tato populace má často chronické onemocnění jater, které je významnou komplikací pro průběh nemoci.
Nejvíc případů zatím hygienici zaznamenali v Praze (436) a Středočeském (202) a Moravskoslezském kraji (118). Lidé se mohou nakazit také znečištěnými předměty, jako jsou například kliky u dveří nebo madla v dopravních prostředcích, kterých se nakažený dotýkal. „S nástupem školního roku oslovují jednotlivé krajské hygienické stanice školy, školky i zařízení pracující například s lidmi bez domova či závislými na drogách,“ uvedla Macková.
Například Hygienická stanice Hlavního města Prahy školy podle dokumentu, který má ČTK k dispozici, informovala, že pro žáky i zaměstnance školy doporučuje očkování. Není ale plošně hrazeno ze zdravotního pojištění, zájemci si teď musí vakcínu zaplatit, potřeba jsou dvě dávky v ceně zhruba 1700 korun.
Hlavní hygienička chce dosáhnout toho, aby pojišťovny očkování platily. „Již delší dobu se zasazuji o to, aby byly vakcíny proti VHA hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Iniciovala jsem debatu na úrovni nejen zdravotnických odborníků, ale i zástupců ministerstva a pojišťoven,“ uvedla. Další prevencí je podle Mackové důsledné dodržování základních hygienických návyků, zejména pravidelného mytí rukou.
