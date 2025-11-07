Jistebniční rybáři se probouzeli do mrazivého rána. Teple se oblékli, nasadili klobouky a rukavice a vyrazili s loďkami a čeřeny k vodě. Výlov rybníku Bezruč je pro ně vrcholem po celoroční dřině a piplání s kapry, amury i dalšími šupináči.
„Loňská povodeň spláchla ze všech našich padesáti rybníků půlku násadových ryb různých vývojových stádií. K tomu i třicet procent ryb tržních, určených k prodeji. Museli jsme dokupovat ryby, aby bylo co po zátopě vysadit, a aby byli kapři na vánoční stůl,“ řekl hlavní hospodář rybníkářství Jan Stehlík (39), který dříve reprezentoval Česko v basketbalu.
Až 500 metráků
Letos je podle jeho slov i výrazu ve tváři situace o mnoho radostnější. Pro chovatele, i pro milovníky chutné čerstvé české ryby. „Letošní rok očekáváme nadprůměrný úlovek. Za tři dny výlovu to bude asi 500 metráků ryb,“ je optimistou Stehlík.
Hlavní hospodář Jan Stehlík (39) o výlovu rybníku Bezruč v Jisteníku. Karel Janeček
Výlov můžete začít celý víkend. „Kapři budou určitě v nabídce i v neděli, dalších ryb je omezené množství,“ uzavřel hospodář.
O tři koruny dražší
Letošní jistebnický kapr dosahuje ideální konzumní váhy okolo tří kilogramů. Připlatit si za kilogramu za čerstvého kapra oproti loňsku musí kupující pouhé 3 koruny.
„Po povodni jsme museli dokupovat ryby, i větší množství krmiva a byla to vlastně taková jediná možnost, abychom měli na vánoční stůl co prodávat,“ říká Stehlík.
Kapr tak vyjde na 112 korun za kilo, amur na 120 Kč, tolstolobik na 50 Kč a třeba candát na 420 Kč/kg.