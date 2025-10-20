Sympatickou ženu, která se živí jako účetní, zasáhl před lety rybářský veletrh, kde pomáhala jako hosteska. „Hrozně se mi líbily barevné nástrahy, ale i celková atmosféra. Tak jsem se rozhodla, že zkusím rybařit,“ prozradila.
První zklámání rozptýlil jeseter
Na první zásek ovšem vzpomíná rozporuplně. „Na chvíli jsem si odskočila a expřítel na můj prut mezitím vytáhl štiku. To jsem byla docela naštvaná. Za dva dny jsem si spravila chuť i náladu, když jsem vytáhla metr dlouhého jesetera,“ usmívá se rybářka.
K vodě si chodí vyčistit hlavu po práci několik dnů v týdnu. Vysedávání na břehu ale raději vymění za akční lov v proudu řeky. Nejvíc času ovšem stráví na vodě ve šlapacím kajaku.
Veroničino krédo: Chyť a pusť
Veronika si užila rybaření třeba i v Mongolsku, kde svedla boj se 140 centimetrů dlouhým tajmanem. Rybolov ji „zavál" také do Číny, Thajska, Kambodži nebo k severským jezerům, kde je prý rybaření při polární noci neskutečným zážitkem. Její oblíbenou rybou je prý parma.
„Je to velká bojovnice, souboj s ní vám dá dost zabrat,“ říká žena, která prozradila i své rybářské krédo. „Chyť a pusť. Samozřejmě můžete si nechat rybu na maso, ale já to vidím prostě jinak.“
Mistrovství má v kapse
Po osmi letech byla Veronika odměněna. Na mistrovství Evropy na Oravské přehradě zvítězila v konkurenci mužů! V časovém úseku měli účastníci nachytat dva candáty, dva okouny a dvě štiky. Co jeden centimetr, to bod. „Nakonec to bylo velké drama. Měla jsem součet 336 bodů, v pořadí druhý o dva body méně,“ popsala svou výhru Veronika Kolajová.
Vítězstvím získala právo reprezentovat Česko na mistrovství světa, které se nejspíš uskuteční příští rok v Americe. „Těším se, ale upřímně. Nejlíp se cítím na svých oblíbených místech doma,“ prozradila šampiónka.
