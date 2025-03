Vrt ve vesnici pomalu 40 let dřímal, protože by se tehdejšímu vlastníkovi nerentoval. Investice, jak z něj dostat plyn do sítě, by byla drahá. Nynější investor však má jiný záměr, a ten se zřejmě vyplatí.

„Postaví kolem vrtu datové centrum. To znamená, že vyčerpaný plyn převedou na elektrickou energii, kterou zmaří ve vysoce výkonných počítačích těžbou kryptoměn. Co to přinese obci? Nic. Jen problémy,“ zlobil se jeden z místních obyvatel Zbigniew Kantor.

Místní: Zbohatnou na náš úkor

Podle něj se údolím ponese hluk z čerpadel, z chlazení, kogeneračních jednotek a z dalších zařízení. „Možná i zápach v podobě síry. Proč? Proto, aby cizí start-upová firma zbohatla na náš úkor, na ničení naší krajiny?,“ ptají se místní lidé.

Nadšený z toho není ani starosta Horní Lomné Kamil Kawulok. Jenže má svázané ruce. „Pozemky jsou firmy. Pokud splní podmínky státu, báňského úřadu, CHKO i hygieny, jediné, do čeho můžeme mluvit, jsou hluk a emise,“ sdělil starosta.

Zákony to umožňují

Těžit by se mělo zhruba osm let. Z 92 milionů kubíků plynu by kanadská společnost měla odčerpat polovinu. „Chápu, že to místní pobouřilo. Některé věci sice nedávají smysl, ale umožňují je naše zákony,“ dodal Kawulok s tím, že takových vrtů tady po Beskydech cizinci koupili více.

Lidem se nelíbí ani plánovaný vzhled areálu, který má v místě vyrůst. Bude se skládat z kontejnerů, u nichž prý bylo jedinou podmínkou, aby byly natřené na zeleno.

Obrovská spotřeba elektřiny

„Když si chce člověk postavit dům, úředníci zkoumají barvu i materiál střechy, tvar oken, prostě dalo by se říct vzhled každého hřebíku. Tady někdo z ciziny plácne na katastru obce nevzhledné kontejnery, a to nevadí?,“ ptal se Kantor.

Těžba kryptoměn, zejména bitcoinu, je energeticky velmi náročná. „Některé analýzy potvrdily, že bitcoin ročně spotřebuje přibližně dvojnásobek elektřiny, co samotné Česko,“ zmínil ostravský ekolog Ivan Novotný. S tím je zároveň spojený obrovský nárůst oxidu uhličitého a elektroodpadu.

Co je bitcoin?

Bitcoin je digitální měna, nejznámější z tzv. kryptoměn. Neexistují ve fyzické podobě, ale pouze jako záznam v paměti počítačů. Bitcoin slouží jako investiční a spekulativní instrument, lze jej ale využívat k placení na internetu. Koupit se za něj dá cokoliv. Jeden bitcoin je 1 929 714 Kč, kurz je ale velmi pohyblivý. Veškeré bitcoiny budou vytěženy v roce 2140. Těžba bitcoinu je proces tvorby nových bitcoinů prostřednictvím řešení extrémně složitých matematických rovnic.

