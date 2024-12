„Je katastrofou, že takový člověk pečuje o zdraví a životy i malých dětí. Přebral mě do péče v roce 2021, kdy mi tvrdil, že jediná možnost mojí léčby spočívá ve vytrhání 18 zubů, které se ale při pozdější revizi ukázaly jako naprosto zdravé,“ říká nešťastný Petr Večeřa.

„Neodborným zásahem mi felčar přivodil doživotní následky. Kvůli nim jsem byl dva roky zcela bez zubů. Ani jsem nevycházel ven, měl jsem z toho psychické potíže. Nevratně mi poškodil čelist a z toho i špatně slyším,“ uvádí Večeřa.

Kvůli zákroku se zadlužil

Na zákrok si musel Petr Večeřa půjčit 650 tisíc. „On na mě vyvíjel nátlak, abych zaplatil do dvou dnů. Tvrdil, že mi jinak nepomůže a že je to moje jediná šance, jak se uzdravit. Já mu věřil, on mi rozmlátil ústní dutinu a poničil trojklaný nerv,“ upozorňuje Večeřa.

Peníze si vypůjčil po rodině a po známých. Stejně jako dalšího půl milionu. „Potřeboval jsem ho na opravu horní čelisti, ta už je v pořádku, ale dalších 500 tisíc na dolní čelist už nemám. Navíc po mě chtějí lidé už peníze vrátit,“ sdělil Večeřa. Zubaře proto popohnal k soudu. Zatím se ale věc projednává u civilního soudu. Od zubaře požaduje za podlomené u soudu zdraví 3,5 milionu.

Nově ale zubaře obvinili i policisté. „Kriminalisté obvinili muže ze zvlášť závažného trestného zločinu těžkého ublížení na zdraví. V současné době probíhá vyšetřování,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Za vším vidí politiku

„Jisté osoby chtějí mou profesní smrt, a neštítí se k tomu použít tohoto pacienta. Tento pacient má být tomu všemu, jak mě zničit, nástrojem,“ domnívá se zubař Lubomír B., který v Moravskoslezském kraji spustil dotační projekt Školáci k zubaři.

Prý všechno souvisí s jeho neúspěšnou kandidaturou na šéfa stomatologické komory a s jeho názory na stav zubní péče v Česku.

Rozhodnou posudky?

Petr Večeřa si nechal vypracovat znalecké posudky, které detailně popisují vinu zubaře Lubomíra B. na jeho zoufalém zdravotním stavu. „Riziko ohrožení u pacienta je značné vzhledem k biologické léčbě, která potlačuje imunitní systém nutný k vypořádání se záněty,“ píše v závěru posudku soudní znalec Radek Mounajjed z Hradce Králové. „Pacientovi podle mého názoru naprosto nebylo nutné extrahovat zuby v horní čelisti,“ přidává se také další stomatochirurg a zubní lékař Rostislav Kölbel z Ostravy.

O nutnosti reoperace chrupu Petra Večeři hovoří též Roman Šmucler, předseda České stomatologické komory: „Povinností lékaře, který pacienta ošetřil, je odstranit vady ošetření na svůj náklad, popřípadě hradit další náklady,“ uvedl v lékařské zprávě.

Večeřa: Jsem na mizině

„Právník a posudky vyšly na dalších 300 tisíc. Jsem na mizině. Musím sehnat další statisíce na reoperaci, implantáty mi zubař totiž vpravil do úst ve špatném úhlu. Musí ven, na ty žádnou náhradu nejde nasadit,“ uvedl.

„Co už mě to stálo nervů, peněz a energie, soudních tahanic a výslechů na policii. Jde mi o spravedlnost i o to varovat rodiče i děti, aby k takovému zubaři pro jistotu nechodili,“ zaknčuje.