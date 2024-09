Velké změny ve zdravotnictví: Zubař pro děti zdarma i lepší péče za hranicemi

Rezort chce také navýšit peníze určené na preventivní prohlídky. Ty by lidé měli podstupovat v pravidelných intervalech u svého praktického lékaře. Díky tomu by pak mohli od svých pojišťoven získávat různé benefity. Jaké? To si rozhodne každá pojišťovna sama. Jedním z nich by mohl být – za předpokladu řádné péče o své zdraví – příspěvek na rekondiční pobyt. „Posílení prevence má vést ke zlepšení zdravotního stavu občanů. Zejména u chronických onemocnění, jakým je diabetes či kardiovaskulární onemocnění. Tím by se mohly snížit náklady zdravotního systému,“ uvedlo k tomu ministerstvo zdravotnictví.