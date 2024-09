V jeho rodině nikdy infarkt nikdo neprodělal. Michal lyžoval, jezdil na snowboardu, rád chodil na výšlapy do přírody, sbíral houby. „Začínal jsem se nějak zadýchávat, ale neřešil jsem to, než to přišlo a skolilo mě to. Bylo to ráz naráz,“ vzpomíná pacient.

K lékařům se dostal teprve ve chvíli, když se infarkt naplno rozjel. „Nezemřel jsem. Ale výkonnost klesá o více, nežli o polovinu. Mám dlouhodobě sníženou činnost srdce, proto jsem musel skončit i s prací, už bych nezvládl celý den obsluhovat,“ říká Michal.

Kufřík, který hlídá život

Protože je v případech srdečních selhání častý pobyt na nemocničním lůžku, lékaři z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí předcházejí hospitalizacím celodenní kontrolou pacientů, a to i na dálku. Umožňuje jim to již dva roky telemedicínské centrum, do nějž posílá pacient údaje mobilem nebo chytrými hodinkami.

Pacientovi dávají do ruky speciální kufřík se sadou přístrojů ke sledování vybraných životních funkcí. Ty vyhodnocují na dálku, ať se nalézá kdekoliv na světě. „To umožňuje reagovat a upravit léčbu včas, dříve, než se stav pacienta zásadně zhorší, nebo jej přímo ohrozí na život,“ potvrzuje primář centra Jan Chovančík, který je i lékařem Michala Martynka a je mu schopen na dálku kdykoliv zachránit život.

„Dálkový monitoring umožňuje dlouhodobé sledování, a tím i včasné zachycení epizod arytmie, což pacientům významně zkracuje cestu ke správné diagnostice. Za poměrně krátkou dobu jsme zachytili také několik specifických arytmií, které poté mohly být cíleně léčeny,“ popsal Chovančík.

Šetří pacienta i peníze

Telemedicínské centrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí zabezpečuje rychlejší, přesnější diagnostiku pacientů. Zaznamená na dálku jakékoliv změny zdraví a lékař na ně může velmi rychle zareagovat. Navíc se zvyšuje efektivita péče. Léčba je levnější, pacient ušetří peníze za dojíždění. Pacientů se srdečním selháním je v Česku 300 tisíc a na celém světě 25 milionů.

„Počty pacientů se ale zvyšují. V roce 2040 by jen v tuzemsku mělo být 800 až 900 tisíc takových lidí. Rizikovými faktory jsou obezita, cukrovka, vysoký tlak,“ dodal primář Chovančík.

