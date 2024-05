Pro rodinu náročné životní období začalo v předvánočním čase 2022. Adam přestal cítit levou ruku a nohu, zvracel. Mrtvici přežil díky rychlému zákroku rodiny a lékařů z fakultní nemocnice. „Na levou stranu jsem byl slabý, ale rozcvičil jsem to a vloni v lednu jsem šel normálně do školy. Bral jsem léky na ředění krve a v únoru jsem byl měsíc v Sanatoriích Klimkovice, myslel jsem, že to mám za sebou,“ vzpomíná malý hrdina Adam.

Jenže když se koupal vloni v létě v bazénu, začala ho nesnesitelně bolet hlava a za pár minut byl opět na operačním sále se stejnou diagnózou: mrtvice. „Aby mi cévu zprůchodnili, dali mi do hlavy sten. Mám v hlavě drát, chlubím se kamarádům,“ směje se žák třetí třídy základní školy.

Adam Krakovka je na tom nyní zdravotně skoro stejně, jako před záchvaty a právě ukončuje další lázeňský pobyt v Klimkovicích. „Cvičím v bazénu, posiluji, těším se na kamarády i do školy, na kolo, fotbal a chci už být jen zdravý. Cítím se teď, jako předtím, než se mi to stalo,“ uzavírá optimisticky.

Video Video se připravuje ... Adam Krakovka (9) prodělal už dvě mrtvice, nyní rehabilituje v klimkovických sanatoriích Karel Janeček

Příznaky? Skoro žádné…

I když se to obecně neví, cévní mozková příhoda patří mezi 10 nejčastějších příčin dětských úmrtí. Když pacient přežije, často s doživotními následky. Cévní mozkové příhody jsou nebezpečné právě v jejich nenápadných příznacích.

„Může jít o změnu chování, bolest hlavy, zvracení, porucha chůze. Vysoce varovnými příznaky už jsou oslabené končetiny, porucha citlivosti, pokleslý koutek úst, porucha zraku, řeči, epileptický záchvat,“ popisuje primářka neurologie Hana Medřická z ostravské fakultní nemocnice.

Sanatoria pomohla

Sanatoria Klimkovice nabízejí svou vlastní terapii. Několikahodinová každodenní péče vychází z poznatků, že opakovaným cvičením konkrétního pohybu lze dosáhnout vytvoření nové nervové sítě, narušené například v důsledku DMO, úrazů mozku a zapříčiňuje omezení hybnosti.