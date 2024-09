Takový mumraj, jaký má u domu málokdo. Vedle sebe tu stojí i generál Patton, sovětský maršál Koněv a německý polní maršál Rommel, či brazilští fotbaloví mistři Pelé a Garrincha.

„Jsem 17 let v důchodu a takto si prostě hraju. Už si v mém věku nemůžu pořádně lehnout, ani kleknout, tak si vymýšlím vlastní imaginární humorný svět, a rád se o své legrácky podělím s každým příchozím,“ směje se tvůrce desítek propracovaných soch, jemuž místní děti přezdívají "Stařeček ze Staráku".

Svět z polstyrenu

Zábavný, pitoreskní a zároveň obdivuhodný je jeho svět, který si vyrábí vlastnoručně z polystyrenových desek. Ty lepí a ořezává do různých tvarů, některé části jsou dokonce pohyblivé.

Video Video se připravuje ... Vlastimil Němec (77) ze Starého Města u Bruntálu a jeho zpívajíc Elvis. Podobných soch má plnou zahradu. Karel Janeček

„Desky slepuji a brousím je do tvarů většinou podle fotek. Následně je natírám fasádní barvou. Nejhůře se dělá obličej. Když se mi chce, dělám řadu hodin v kuse, pak toho zase nechám, prostě jak mám chuť a inspiraci. Jsem čistě samouk, jak se říká, že nouze naučila Dalibora housti, je to pravda. Dělám to, co, kdy a jak mě napadne,“ popisuje všeuměl.

Protest proti smutku

„Není to v žádném případě umění ani naivní. Jde o takový můj protest proti smutku a lidské hlouposti. Pamatuji si, že když jsem vyrůstal v Brně, zbourali v Židenicích sochu politika, tajemníka, propagátora tělovýchovy Ferdinanda Karáska. Místo ní zbyl jen záhon macešek. Maminka mi říkala: »Víš, Vlastíčku, oni ho nemají rádi.« Jsem toho názoru, že mrtvý již nikomu neublíží a mstít se na soše zesnulého, který se o něco zasloužil, je zavrženíhodné,“ vysvětluje. „Navíc, kdo si hraje, nezlobí. A nezestárne,“ dodává.

Svérázný Elvis

S dětmi ze školky chodí paní učitelky na zábavnou exkurzi ke "Stařečkovi" pravidelně na exkurzi. „Hurá, přibyly tu Ježíškovy vánoční jesličky,“ radovaly se z nového sousoší. To má letos obohatit svítící vánoční stromeček manželů Stuchlíkových v blízkém Vrbně pod Pradědem. Na návštěvu s výkladem může k panu Němcovi zavítat kdokoliv.

To taková socha krále rock´n´rollu je dosti svérázná. Elvis Presley oslovuje svého tvůrce velice důvěrně: „Hello, Vlasťo, ty u pr*ele, geronte! Já su Elvis Aaron Preslye a budu si zpívat, co budu chtít!,“ reaguje mluvící socha na autorovu žádost o zazpívání českých písniček.

Jezdil také v "amerikách"

Patnáct let se věnoval Vlastmil Němec americkým obřím autům, veteránům. „Jezdil jsem s nimi všude možně, mám dvacítku pohárů za soutěžní úspěchy. To už jsem pověsil na hřebík, teď už se jen bavím sochami,“ směje se muž, jehož znali rekreanti jako šéfa horské chaty na Kopřivné v Jeseníkách, v níž působil do penze.