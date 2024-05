Panna

Díky příjemnému záření Venuše jste sami sebou, pálí vám to a pyšníte se dobrým úsudkem. Pro své blízké jste velkou oporou a dokážete jim dobře poradit. Nemyslete však jen na své příbuzné a kamarády. Zaměřte se na to, co vás skutečně baví a naplňuje.