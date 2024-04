Mohlo to vypadat jako dobře odvedená práce, jenže šlo o podvod na osamoceně žijící seniorce (79) z Ostravy. Skupina „pracantů“ ženu i přes její nesouhlas donutila k výměně okapů na domě. Ženě naúčtovali skoro 60 tisíc! Okapy protékají…

Začalo to zastavením dodávky u náhodného staršího domu. „Máte okapy v hrozném stavu, vyměníme je,“ řekl lámanou češtinou muž v černém seniorce. To měl sice pravdu, žena ale s žádnou výměnou nesouhlasila. Než se však zmohla na větší odpor, vyskákali z auta další muži a pustili se do „práce“.

Žena nejistě kývla. „Prosím vás, je docela zima, neměla byste čaj?,“ odlákal šéf bandy seniorku pryč na 10 minut. Když se vrátila, nestačila se divit. Muži okapy vyměnili i tam, kde vůbec nechtěla!

Seniorce dali „slevu“…

Muži ani přes naléhání s výměnou nepřestali, žena v zoufalství jen sledovala, jak jí vyměnili celkem 32 metrů okapů. Pak jí drze vystavili účet na 80 tisíc korun! „Tolik já nemám,“ plakala seniorka. „Dobrotivý“ kápo grupy proto slevil na 59 tisíc. Video Video se připravuje ... Dotěrní řemeslníci, patrně Rumuni, podvedli seniorku (79) z Ostravy. I přes její odpor jí vyměnili okapy u domu a vzali si od ní 59 tisíc. PČR

O ty už si ale řekl výrazně zvýšeným hlasem. Nebožačka strachy zaplatila. „Kupte něco vnoučatům,“ vrátil cynicky ženě tisícovku. Pak se sebral a s kumpány odjel pryč. Vyměněné okapy ženě každopádně protékají jako ty předtím.

Podvedli vás? Volejte 158!

Ukázalo se, že podobný případ se objevil nedávno i na Olomoucku. Podle přízvuku lámané češtiny šéfa bandy by mohlo jít o Rumuny. Muži mají jezdit bílou dodávkou se zeleným polepem.

„Stále po těchto pachatelích pátráme a přivítáme jakoukoliv informaci k danému případu. Jestliže jste se i vy stali obětí takového jednání, oznamte nám to na linku 158, případně osobně na jakékoliv policejní služebně,“ požádala policistka Eva Michalíková.