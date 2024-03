Pozorná sousedka volala na tísňovou linku městské policie. Stará paní, od které se z bytu linul do celého domu kouř a zápach spáleniny, neotevírala. Žena se tak obávala o její život.

Dozvonit a dobouchat se na seniorku nedařilo ani strážníkům. Zkoušeli i volat do otevřeného okna, vše marně. „Oznamovatelka následně strážníkům půjčila štafle, pomocí kterých se jeden ze strážníků vyhoupl do otevřeného okna a dostal se do bytu,“ popsala mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Uvnitř bytu čekalo strážníky překvapení. „Paní seděla na pohovce v obývacím pokoji a se sluchátky na uších sledovala v televizi napínavou krimikomedii. Byla v pořádku a situaci měla pod kontrolou,“ dodala Pužmanová.

Video Video se připravuje ... Seniorka připálila jídlo, vyděšeným sousedům neotevírala, měla sluchátka na uších. MP Plzeň

Seniorce se před tím podařilo připálit v hrnci na sporáku chystaný pokrm. „Otevřeným oknem chtěla vyvětrat zápach spáleného jídla a strážníky přes sluchátka neslyšela,“ doplnila mluvčí. Strážníci tak mohli uklidnit sousedy. Před odchodem ještě pomohli seniorce byt odvětrat a přemístit hrnec se spáleným jídlem do kuchyňského dřezu.