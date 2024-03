Toho, co státní podnik nesvedl, se chopila v rehabilitačním ústavu nestátní nezisková organizace Charita Hrabyně. Hendikepovaní penzi, dopisy i zavazadla dál díky ní vyzvedávají na poště.

„Česká pošta, to je moloch, který je třeba zrušit. To vidíte tu na pobočce, kterou provozuje charita. Předtím tu byly nepříjemné pracovnice, teď vše probíhá s úsměvem a jezdíme sem rádi,“ říká vozíčkář Ivan Hlávka (52), který v hrabyňském ústavu bydlí.

Kdyby Česká pošta pobočku zrušila bez náhrady, bylo by to ale pro invalidu katastrofou. „Jezdit bych musel z ústavu pro dopisy nebo vybrat penzi náročně, zřejmě autobusem. Spadl jsem ze schodů, jsem po mozkové mrtvici, nezvládl bych to,“ uvedl obyvatel Teplic nad Metují.

Hendikepovaní pro hendikepované

Charita Hrabyně brala plánované zavírání pobočky jako výzvu. „Jsme sociální podnik. Zaměstnáváme hendikepované, kteří slouží hendikepovaným. Lidé mají díky tomuto modelu práci i služby. Navíc je to setkávání na poště rovněž společenskou záležitostí,“ potvrdil její ředitel František Horsák (57).

Charita oproti nepružné České poště též rozšířila provozní dobu pobočky. „Jsme tu v nájmu, snahou bylo zachovat sídlo v rehabilitačním ústavu. Tímto jsme vyšli vstříc zdejšímu centru sociálních služeb, personálu i klientům,“ uvedl ředitel Horsák.

Klienti jsou z 99 procent vozíčkáři i lidé, kteří by se jinak pro zavazadla, důchod i pro peníze vůbec neměli šanci jak dostat.

Pomůže s peněženkou

Zpoza přepážky se usmívá Lucie Dvorníková. „Pro postiženého jsme nejen klasickou poštovní službou. Často lidi na vozíčku i s holemi potřebují vytáhnout z kapsy peněženku, vypsat složenky, my rádi všem pomůžeme,“ potvrdila poštovní úřednice charity.

Trošku toho vzrušení při pobytu v rehabilitačním ústavu na poště nalézá vozíčkářka Iveta (53). „Já ráda stírám losy, sem tam si pro nějaký přijedu a sem tam i vyhraju nějakou tu korunu,“ směje se a ráda je i za to, že si může zároveň popovídat.

„Dáváme příležitost lidem, kteří mají zdravotní omezení. Přáním Charity Hrabyně je co největší spokojenost občanů a profesionální přístup. My dáváme práci 45 lidem, do 10 z nich je na poště,“ těší se ředitel František Horsák.

Hodlají expandovat

Protože se projekt Pošta Partner charitě zalíbil, je připravena od 1. května vést ve své režii další ve Velké Polomi. „Prozatím provozujeme v Hrabyni dvě pobočky, v ústavu a i městě, a ta první v roce 2017 byla v Polance nad Odrou,“ říká ředitel.

Partnerský projekt si pochvaluje také Česká pošta. „Jde o plnohodnotnou pobočku nabízející všechny poštovní služby jako klasická pobočka pošty. Projekt Pošta Partner je dlouhodobý, v současné době jich funguje v celé republice již více než 800 a s navyšováním tohoto počtu počítáme i v následujících letech,“ uvedl mluvčí Ivo Vysoudil.

„S provozovatelem je uzavřen smluvní vztah, ve kterém se zavazuje k plnění smluvních povinností a naopak Česká pošta mu za to vyplácí odměnu,“ dodal Vysoudil.

VIDEO: Mluvčí České pošty pro Blesk: Co dělat, když zruší vaši poštu?

Video Video se připravuje ... Mluvčí České pošty pro Blesk: Co dělat, když zruší vaši poštu? Pavlína Horáková, Lukáš Červený