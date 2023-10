Váhy

I když se snažíte ze všech sil, ne vše se vám podaří. Hlavou se vám honí riskantní plány a je možné, že vás od nich kolegové odradí. A to bude vaše záchrana. Nutné je uvolnit se myslet více racionálně. Uvědomte si, jaké by to mělo pro vás následky.