Zvony Marka fascinovaly už od mala, od pěti let si jejich zvuky pouštěl na internetu. Dědeček Jan (76) vzal vnuka ke známému, který zvonil v kapličce v Chrastavicích, kde kluk s rodiči bydlí. Tím vše začalo.

„Ukázal mi, jak se to dělá, a já si to poprvé zkusil. Vzal mě také na věž v Domažlicích, kam chodil zvonit. Rok jsem ho tam doprovázel a sledoval,“ popsal školák.

Už od sedmi let

Kromě dědova známého rozeznívali zvony na věži i další zvoníci. Když Marka naučili zvonit na dva zvony najednou, byl z toho u vytržení. Stal se nejmladším zvoníkem v republice. Bylo mu sedm, když začal ve věži na historickém náměstí od pondělí do soboty vždy v šest večer tahat za provaz a rozeznívat zvon Marii.

„Rozkývat mi ji trvá pár vteřin. Pak udržuji stále stejný rytmus pět minut,“ vypráví. Rozhoupává i největší zvon na věži Zikmund a to o víkendech a Velikonocích společně se zvonem Marií.

„Rozkývat Zikmunda mi musí pomoc máma nebo táta, to sám ještě nedokážu. Pak tahám každou rukou za jeden provaz zase pět minut. Je to pěkná fuška,“ usmál se Marek. Už za rok by chtěl ale vše zvládnout sám.

Schody dá za minutu

Nejen zvládat zvonění, ale i dobrou fyzickou kondici musí mít v Domažlicích správný zvoník. „Vyběhnout schody nahoru dám za minutu,“ svěřil se Marek. Nahoře pak čeká na rodiče, kteří na něj dohlížejí. „To my se za ním vždycky vláčíme,“ usmála se maminka Martina (49).

Domažlická věž je vysoká 56 metrů, vede na ni 194 schodů a stojí při kostele Narození Panny Marie. Od své osy se odklání o 60 cm. Místní o ní mluví jako o jedné z nejšikmějších v Česku. Pro srovnání, šikmá věž v Pise se odchyluje od své osy o čtyři metry.

Snem jsou všechny tři

Markovým přáním je zvonit na všechny tři zvony na věži najednou. „To se dělá výjimečně, jen při církevních svátcích. Provaz od největšího zvonu Zikmund se chytí do jedné ruky, špagát od zvonu Marie se uchopí do druhé a lanko od nejmenšího zvonu Jan, kterému se říká Umíráček, se přiváže k noze. Je to pořádná dřina. Ale já to brzy dokážu,“ věří.

Velikonoce začaly pro Marka na Zelený čtvrtek zvoněním před a po mši svaté. Pak podle tradice odlétly zvony do Říma, a proto se nezvoní. To nahrazuje řehtačka. Znovu zvonit začíná až dnes po setmění a svátky ukončí v pondělí.

Kdy bude ještě Marek zvonit? V neděli i v pondělí v 7.45, 9.15, v pravé poledne a v 18 hodin.