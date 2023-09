Autem je to dnes v běžném provozu a ve složité dopravní situaci na šichtu složité. Partička nadšenců z ostravské fabriky problém vyřešila po svém: Silnice brázdí na babettách.

„Byly to přesně ty nezáživné cesty autobusy a auty, které nás přivedly k nápadu pořídit si nebo oprášit staré mopedy, které jsme znávali a učili jsme se na nich jako dospívající jezdit. Teď se bez babetty už neobejdeme,“ říká elektrikář Štěpán Mikšánek (26) z Polanky na Odrou.

Takřka už historické mopedy české výroby nemají podle něj téměř žádné poruchy a čtyřlitrová nádrž vydrží i týden. „Je to takové vozítko budoucnosti. Nic to skoro „nežere“, neškodí životnímu prostředí, nepřekáží, dobře se i parkuje,“ popisuje Mikšánek.

Při pravidelných cestách do práce a z práce projede babetista pouze tři až čtyři litry benzínu. To znamená náklady na palivo okolo 150 korun týdně.

Učarovaly mu legendární vozy VW Brouk: Jaromír z Plzeňska otevřel vlastní muzeum

Přidali se kamarádi

Babettu si prý koupil z nostalgie. „Jízda na jedno a dvourychlostních strojích je zábavná. Dobře se shání náhradní díly,“ vypočítává klady nadšenec, který „nakazil“ i kamarády. Dnes už do práce jezdí spolu s ním na obdobném mopedu dvacítka kolegů.

„Jsem milovník starých českých strojů, připomínají mi dětství a mládí. Staré motorky sbírám, jsem taky mechanik, umím si vše sám opravit,“ přidává se řidič kamionu Tomáš Ďurian (41) z Nové Bělé. Jak dodal, jeho manželka je navíc ráda, že má teď k dispozici rodinný vůz pouze pro sebe.

„Ani do toho skoro neprší, vítr nám duje do vlasů v té šílené rychlosti 70 kilometrů v hodině a jste na čerstvém vzduchu. Každý vás pozoruje, zpomalí a tím bývá jízda bezpečnější. S tou nízkou spotřebou je to prostě paráda,“ usmívá se Ďuriana.

Nadšenci vybrali 800 tisíc: Zachránili dva staré vagony a unikátní trať!

Na kolik babetta vyjde?

Část členů získala moped s obsahem do 50 ccm od svých rodičů a prarodičů, jiní je koupili na inzerát za pár stovek, až několik tisícovek. „Dnes pořídíte ojeté babetty a stroje stejné kubatury pořád stejně levně, ty úplně nové ale vyjdou i na desítky tisíc,“ vysvětluje mechanik Tomáš Ďurian. První babetty se objevily v roce 1970.

Každá mašina v ostravské partě je úplně jiná, ať už jde o počet rychlostí, výbavu, sedátka, zrcátka nebo jiné vychytávky, jako držáky na batožinu, blatníky či přílby, odlišný tachometr i karburátor. Každý sám si volil barvu svého miláčka.

VIDEO: Vyzkoušeli jsme nový elektrický moped Mopedix.

délka: 03:36.68 Video Video se připravuje ... Vyzkoušeli jsme nový elektrický moped Mopedix Auto.cz