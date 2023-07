Na udivené pohledy okolí, hloupé narážky a někdy i posměšky si už žena, která se rozhodla žít podle stylu života z 19. století, zvykla. I když má princeznovských šatů plné skříně, teď obléká jen černé.

Doslova tak vypadá jako Černá kněžna, která žila v 16. století na Těšínsku. Osud s ní má podobný. Obě přišly o manžela. Ten Kateřinin šermoval a sdílel s ní nadšení pro historii. I domov si zařídili dobově. Před dvěma lety však tragicky zahynul.

„Měsíc před narozením našeho prvního syna Alberta Edwarda,“ podotkla smutně mladá maminka s tím, že její muž byl gentleman a pro ni ta pravá chlapská opora, jako jeho souputníci před 150 lety, což mnozí dnešní muži neumí.

Šije si sama

Synovi říká paní Kateřina princátko. Do dobových šatiček jej obléká jen výjimečně. „Moc rád se mi schovává do sukní,“ zmínila Krejčová, která vystudovala výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů. Do současné podoby dvorní dámy z vyšší třídy se pomalu propracovávala od 15 let.

„Postupně jsem si sehnala dobové časopisy a knihy, díky nimž si dnes umím všechno od spodniček, spodních kalhot, korzetů, klobouků a rób ušít sama. Dříve jsem oblečení kupovala v zahraničí. Současné módě, kdy ženy nosí roztrhané džíny, nerozumím. V tom bych se jako žena necítila,“ poznamenala Kateřina, která bez bot měří 176 cm. Když se k tomu připočte klobouk, je opravdu majestátní.

Klidně i po horách

Paní Kateřina šije šaty nejen pro sebe ale i na zakázku. Ty, které měla zrovna na sobě, v základu přijdou zhruba na 12 tisíc korun. Také o viktoriánském období přednáší, spolupořádá dobový piknik a akci The Victorians, což je simulace viktoriánského městečka z 19. století, a vyrábí šperky. Nemá problém chodit v tomto oděvu ani po horách nebo plavat v plavkách s korzetem.

Kateřiina u sebe měla tzv. šatlén (chatelaine), což je alternativa dámské kabelky. Její součástí jsou na řetízku zavěšené hodinky, rtěnka, háček na zapínání knoflíků, nůžky a medailonek. V jejím případě ukrývá manželovy vlasy.

Nejdřív boty

Strojení, líčení a účes trvá paní Kateřině asi 30 minut až hodinu. Při oblékání přijde na holé tělo košilka, spodní kalhoty ke kolenům s rozparkem, aby mohla na záchod a punčochy nad kolena. Pak korzet, přes něj opět košilka, aby se nerýsoval přes šaty, nato konstrukce zvaná česky honzík a na něj další spodnička.

Teprve potom se nasouká do šatů a nakonec zapíná živůtek. „Průšvih je, když si před zašněrováním korzetu zapomenu obout boty. Zavázat v něm tkaničky, to už je oříšek,“ popsala.

Střevo na sex

Před časem se paní Kateřina rozhodla vyrobit prezervativy z ovčích střev, které používala šlechta. Chovatel ovcí jí je po porážce schoval. „Povedly se, ale tak daleko, že bych je zkusila v reálu, jsem nedošla. Ukazuji je lidem na přednáškách,“ doplnila se smíchem.

Na jinakost se těžko zvyká

Maminka Kateřiny Dagmar své dceři ve všem fandí. „Ze začátku to měla těžké, protože je jiná a spousta lidí to nedokázala skousnout. Časem si okolí zvyklo, že potkává někoho, kdo nechodí nacpaný v riflích, ale v tom, co se mu líbí a co ho inspiruje,“ řekla.

Rodiče dceru vlastně sami navnadili tím, že ji vozili po hradech a zámcích a odmalička vedli k zájmu o historii. „Zvolila si svůj unikátní životní styl, což v dnešní době málokdo má,“ dodala maminka Dagmar.

