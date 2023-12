Beran

Pokud se rozhodnete pro nakupování vánočních dárků, je k tomu příhodná doba. Ještě na začátku týdne jste se v tomto ohledu neshodli, ale nyní je nejvyšší čas pořídit svým blízkým něco pěkného. Jen dbejte na to, abyste nakoupili to, co potřebují.