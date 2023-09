Česká pošta po uzavření 300 poboček: Nedoručuje doporučená psaní! Problém hlásí celá země

Na brněnském sídlišti Lesná brigádník obejde vchody jen jednou týdně, na lidi vůbec nezazvoní. „Doporučené zásilky s sebou vůbec v brašně nenosíme. Musíte si pro ni zajít na pobočku,“ řekla Blesku jedna z nových listonošek. „Původní pošťačku, která nám z vlastní vůle kromě pošty a důchodů nosila občas i nákupy, pošta o prázdninách bez vysvětlení propustila,“ popsala penzistka Květa. Sama se jen ztěžka šourá o holích.

Peklo u okýnek

Jediná pobočka na Lesné pro více než 20 000 obyvatel zoufalou situaci jen potvrzuje. Vyvolávací systém nefunguje, na stěnách zůstaly zašedlé mapy po sundaných vývěskách, ze šesti přepážek bývají otevřené dvě. Nejsou lidi. Mezitím se u okýnek tvoří fronty...

Zaměstnanci zuří

Zbylí pošťáci se bouří. „Polovinu lidí vyházeli, druhá půlka dala výpověď. Flikuje se to různými brigádníky. Nikdo nás o ničem neinformuje. Že se nedoručují doporučené zásilky, je zřejmé, žádný vnitřní předpis k tomu ale nemáme,“ svěřila se Blesku jedna z pracovnic, která si přála zůstat v anonymitě. Zoufalí zaměstnanci pošty proto odeslali otevřený dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi (45, STAN).

Vedení kritiku odmítá

Doručování prý probíhá podle stanovených postupů a v souladu s novým režimem D+3 (doručení tři dny od podání, pozn. red.). „Doručovatelé vždy zazvoní, až pak vloží avízo do schránky,“ uvedl na dotaz Blesku mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. „Vzhledem k náběhu nového režimu se změnila obvyklá doba doručení, což může vést k mylné domněnce, že doručovatel na adresáta řádně nezazvonil,“ dodal.

Problémy hlásí celé Česko

Karlovy Vary

Doporučené psaní do vlastních rukou neobdrželi od své listonošky ani Jan (77) a Jaromíra (72) Moravcovi z Karlových Varů. Paní je přitom upoutaná na lůžko. „Doručovatelka, která podle našich informací chodí jednou za tři dny, se zřejmě vůbec neobtěžovala osobně přijít k bytu a psaní nám předat,“ říká pan Moravec a dodává: „Dcera nám to naštěstí s poštou vykomunikovala a další den doručovatelka dorazila i se zmíněným psaním.“

Český Krumlov

Zásilku vyhlížejí i tisíce lidí z okolí Českého Krumlova. „Příspěvek na péči na malou mi přišel s třítýdenním zpožděním. Prý to není nic neobvyklého. To mi řekli na poště, když jsem si stěžoval,“ popsal zkušenost František S. z Boršova nad Vltavou.

Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí zbyla ze čtyř poboček pouze jedna. „Je to sakra rozdíl. Před otevírací dobou stojí u dveří 10, někdy i 20 lidí. Ve špičce se stojí fronty a čeká se velmi dlouho. Nejhorší je to snad odpoledne a úplně nejhorší, když jsou důchody, to se vine fronta ven z pobočky a je to na mrtvici,“ konstatoval místní obyvatel Pavel (54).

Plzeň

Změny v doručování zaznamenala také Anna Černá (76) z Plzně. „Dříve mi dopisy donesla pošťačka hned druhý den, teď to trvá déle. Také se mi stalo, že jsem našla v kastlíku papír, že si mám zásilku vyzvednout na poště, i když jsem byla doma. Ještěže nám tady alespoň nechali pobočku, a to ji chtěli zrušit,“ svěřila se seniorka.