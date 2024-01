Dva těžké hříchy v jedné farnosti musí zpracovávat věřící ve Frýdlantě nad Ostravicí. Otřesná vražda nadaného varhaníka a oblíbeného mladíka šokovala celé okolí. Udála se navíc v adventním čase přímo v kostele!

O to horší to bylo, když se ukázalo, že ji spáchal jeden z věřících, sám varhaník, Jaroslav. Oba mladíci byli silně věřící. Soud poslal vraha do vězení se zvýšenou ostrahou na 15,5 roku. Pozůstalým má pachatel jako náhradu škody zaplatit 8,1 milionu.

Šok na konci bohoslužby

Od děsivého případu, po kterém musel biskup Martin David kostel v Bašce znova vysvětit, uplynulo jen 14 měsíců a frýdlantští věřící si vyslechli další šokující zprávu.

„Mám rodinu. Ženu a dítě,“ zaskočil je před pár dny na konci bohoslužby jejich oblíbený katolický kněz Lukáš Engelmann (43). Porušil tím tak jeden ze stavebních kamenů katolické církve - celibát. Zároveň se všem, které pohoršil, zklamal, zarmoutil, naštval nebo znejistil, omluvil.

„To jsem nechtěl. Je mi to líto,“ dodal s tím, že v nejbližších dnech podá žádost o odchod z kněžské služby. Pohoršení podle místních vzbudil u starších věřících, ti mladší pro něj mají pochopení.

Věřící: Zaskočilo nás to, ale přejeme

„Byla jsem zaskočená, to ano. Jeho kázání jsem měla moc ráda. Ale otci Lukášovi vlastně přeji, aby žil rodinný život. Věřím, že bude dobrý otec pro rodinu, tak jako byl dobrý otec pro nás,“ řekla paní Jana.

„Je to jen člověk. Mít potomky je touha a přirozenost pro každého tvora a církev by měla určitě méně skandálů, kdyby v tom své kněží neomezovala. Navíc celibát může za to, že je u nás tragický nedostatek farářů a službu tak vykonávají většinou Poláci,“ dodala další z věřících Marie.

Biskup Ostravsko-opavské diecéze Martin David zároveň poprosil farníky, kteří měli otce Lukáše moc rádi, aby jejich silné a temné negativní emoce nezastínily všechno dobré, co udělal. „Za to jsem mu vděčný,“ vzkázal.

Jednou za několik let

Podle mluvčího ostravsko-opavské diecéze Ondřeje Elbla se případ, kdy kněz podá žádost o odchod z kněžské služby kvůli rodině, stane jednou za několik let. „V římskokatolické církvi se aktuálně vedou různé diskuze o významu kněžského celibátu. Nebudeme předjímat, jak se budou vyvíjet,“ sdělil Elbel.

Na otázku ohledně psychického vyčerpání dnešních kněží, odvětil: „Doporučujeme jim, aby měli svá společenství, kde budou spolu s dalšími kněžími sdílet radosti i starosti svého života. V naší diecézi k tomu vznikl program Pastor Plus, který jim nabízí i doprovázení v těžkých chvílích.“

VIDEO: Pohřeb varhaníka Josefa (†18) z Bašky. Varhaník Jaroslav za jeho vraždu dostal 15,5 roku.

Pohřeb zavražděného varhaníka Josefa (†18) z Bašky. Z jeho smrti je podezřelý varhaník Jaroslav (20). Autor: Foto Blesk - Jana Gartnerová