Termín návratu zaměstnanců hutě Liberty Ostrava do práce se opět posouvá! Předpokládaný nástup je nyní 16. ledna. Hutní společnost se stále nedohodla s dodavatelem energií Tameh Czech.

Liberty Ostrava už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Zaměstnanci obou firem jsou od loňského 22. prosince doma, protože huť je bez energií. Firma Tameh jejich dodávky zastavila. Návrat lidí do práce se posouval už jednou, jako původní termín návratu huť uváděla 3. leden.

„Zaměstnanci Liberty Ostrava pokračují od 9. ledna do 15. ledna 2024 včetně na tzv. jiné překážce na straně zaměstnavatele, a to dle zákoníku práce. Předpokládaný nástup zpět do práce bude 16. ledna 2024. V souladu s naším restrukturalizačním plánem obnovení provozu závisí na dosažení dohody se společností Tameh Czech,“ uvedla mluvčí hutě Kateřina Zajíčková.

Bez dohody do práce nejdou

Ani příští týden ale není zcela jisté, že se zaměstnanci vrátí. Všechno záleží na tom, jestli se Liberty a Tameh dohodnou. „Vidím kroky, které mají napomoci zpětnému rozjetí chodu fabriky. To rozjetí ale nebude technicky jednoduché,“ řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má i s dceřinými firmami zhruba 6000 zaměstnanců, Tameh přes 300.

Jen nutná údržba

Do práce chodí zaměstnanci, kteří pracují na nezbytné údržbě nebo udržují v takzvaném teplém útlumu koksovnu. Celkem jde asi o 400 lidí. Při teplém útlumu se udržuje podstatně nižší teplo než při běžném provozu. Od října má huť v teplém útlumu také svou poslední fungující vysokou pec.

Huť chrání před věřiteli moratorium vyhlášené soudem. Tento měsíc ale musí firma zahájit restrukturalizaci. Zástupci Liberty už dříve uvedli, že chtějí v lednu znovu uvést do provozu vysokou pec.

Dluh dvě miliardy

Tameh skončil loni v prosinci v úpadku, přičemž v insolvenčním návrhu uvedl, že mu Liberty, jeho jediný zákazník, za služby už půl roku neplatí a dluží mu dvě miliardy korun.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Každá má jiného majitele

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty. Kvůli značnému zpoždění s platbami hrozil Tameh huti omezením dodávek energií už loni na jaře.

