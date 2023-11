Zpět

Pan Petr (74) z Rožnova pod Radhoštěm nedávno otekl jako balón. Nejdříve mu z břicha vytáhli tři litry tekutiny a pak zjistili, že příčinou problémů je srdce. Kdyby se mu to stalo o pár let dříve, už by tu nebyl. Teď ho zachránila Impella.