Cílem sečení byla obnova vysokohorských trávníků, bez kterých se neobejdou desítky chráněných druhů rostlin i živočichů. Jejich existence v minulosti závisela na dříve běžném kosení nebo pastvě.

„Po druhé světové válce, kdy se na horských loukách Jeseníků přestal pást dobytek, se na úkor trávníků začalo rozrůstat borůvčí. To způsobilo vymizení řady dříve přítomných druhů,“ vysvětlil terénní pracovník CHKO Jeseníky Pavel Jurka.

Velké stroje zakázány

Sekalo se okolo Pradědu, na Vysoké Holi, Velké kotlině, Malé kotlině, Břidličné hoře či Mezikotlí. Do míst, kam se turista nedostane, vždy v létě vyrazil tým technických služeb s křovinořezy v rukou. „Větší mechanizace se nesměla použít. Vše si odtahali sami většinou pěšky, včetně nástrojů, benzínu a osobních věcí,“ popsal Karel Richter.

Posekaná tráva a borůvčí někde směla zůstat k zetlení, ale třeba ve Velké kotlině ne, hrozila lavina. „Sníh by na hmotě ujel pryč, a tak se balila do velkých vaků a pomocí koně a pak traktoru odvážela pryč,“ pokračoval mistr zeleně.

Turisté koukali

Na odvoz posekané hmoty byl najat koňák Viktor (45) se svěřencem Maratem. Ti se taky nadřeli.

„Byla to náročná práce. Vázalo se většinou šest vaků do dvou řad, tedy 12 vaků. Vše se vezlo na místo, kam už směl dojet traktor. Makali týden v kuse, od rána do večera, ve vedru, výhni, větru i dešti. Pro koně to byla jen práce, jen ne v lese. Ale Viktor říkal, že příště by už do toho nešel,“ usmál se Richter s tím, že pokud se sekalo u turistických tras, lidé proces se zájmem pozorovali.

Na řadě je příroda

Celkem se během šesti let zvládlo posekat 83 hektarů vysokohorských svahů. Na některé se aktéři vraceli opakovaně, protože invazivní borůvčí si napoprvé nedalo říct.

Ačkoli správa CHKO v nejbližší době chystá podobný projekt, na dosud posečených místech věří v sílu přírody, která snad vrátí na úbočí hor vzácné byliny, posléze hmyz a snad třeba i ptactvo.

