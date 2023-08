„Několikrát jsem zvracela. Pusu jsem měla plnou slin, začaly mi brnět prsty. Pořád jsem přemýšlela, co jsem mohla sníst a vzpomněla si na to, že jedna z růžovek na pánvi i při loupání se zbarvila jinak,“ popsala žena, která je již mimo ohrožení života.

Do košíku se jí místo muchomůrku růžovky vloudila jedovatá muchomůrka tygrovaná.

„Když jsem šla do patra k prarodičům, myslela jsem si, že jedu po jezdících schodech. Vše se vlnilo a vypadalo zpomaleně. Proto jsem si zavolala záchranku. Po telefonu mi doporučili, abych snědla maximum aktivního uhlí. Pak už mě vezli do nemocnice,“ dodala houbařka, která na růžovky chodí 15 let.

Neváhejte a vyhledejte lékaře

Pacientka skončila na interním oddělení krnovské nemocnice. „U pacientky jsme zahájili symptomatickou léčbu. Ta byla úspěšná a žena mohla být následující den propuštěna domů,“ uvedl primář interního oddělení krnovské nemocnice Bronislav Čapek a zdůraznil:

„Při podezření na otravu houbami je vždy důležité co nejdříve vyhledat lékaře a zahájit správnou léčbu.“

Jak poznat bedlu vysokou a nezaměnit ji s muchomůrkou? A máme bedly sušit?

Na houby půjde zas

Pacientka na nemocničním lůžku přiznala, že se i o tomto víkendu vydá na houby. „Houbaření je můj celoživotní koníček. Ale muchomůrkám růžovkám se budu raději vyhýbat. Ostatním houbařům po vlastní zkušenosti doporučuji dávat do košíku pouze houby, které bezpečně poznají. Osobně už podobný stav nechci nikdy zažít,“ dodala.

Růžovku lze splést s prudce jedovatou muchomůrkou tygrovanou (panterovou). Obě muchomůrky navíc často rostou hned vedle sebe. Hlavním rozlišovacím znakem je prsten: u růžovky je vroubkovaný, u muchomůrky tygrované je hladký.

Neškodný hnojník

V krnovské nemocnici skončil také pětiletý chlapec, který na zahradě pozřel neznámou houbu. Lékaři krnovské nemocnice požádali o konzultaci mykologa, který houbu označil jako nejedovatý hnojník obecný. Chlapec v průběhu hospitalizace nejevil známky otravy a po krátké době byl propuštěn domů.

VIDEO: Jaké jsou projevy otravy houbami a jak si zachránit život?

délka: 02:22.92 Video Video se připravuje ... Jaké jsou projevy otravy houbami a jak si zachránit život? Videohub